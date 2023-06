La familia de Los Cuquis estará al completo en la 14ª temporada de 'La que se avecina'

Pocas cosas le gustan más a un seguidor de una serie que un reencuentro, especialmente de sus protagonistas preferidos. Y si se trata de personajes que el fan o televidente visto crecer literalmente, ya, apaga y vámonos. Para más inri si se trata de un retorno y/o reencuentro grupal, la emoción se vuelve aún más intensa. Y precisamente eso es lo que sucederá con los fanáticos de 'La que se avecina',la serie de Telecinco.

En la temporada 13, pudimos ver a Carlota Boza, paseando por Contubernio 49, en un episodio donde visitaba a sus padres en su nuevo hogar. Pero en la temporada 14, regresará al vecindario, y esta vez no estará sola. Los cuatro hijos de Los Cuquis estarán presentes en los nuevos episodios, según ha podido confirmar el portal FormulaTV. De esta manera, la familia se reunirá nuevamente con el regreso de Nano Boza, Rodrigo Espinar y Álvaro Giraldo. Sumándoles a los padres Eva Isanta yPablo Chiapella.

Giraldo, quien interpreta a Ojos de Pollo, ya había anunciado en sus redes sociales su regreso, pero dejaba en una incógnita qué sucedería con el resto de sus hermanos en la ficción. Sin embargo, según la confirmación del citado medio, los cuatro volverán, aunque no lo harán como personajes fijos, sino que será solo por un episodio. ¿Será esta su despedida definitiva de la serie?

Así, hace unos días, a Carlota Boza (la hermana mayor) se le preguntó sobre su continuidad en la serie y ella planteó la posibilidad de seguir por mucho tiempo. Sin embargo, su respuesta fue enigmática al decir: "No, a mí me queda un telediario". No especificó cuántos capítulos duraría ese "telediario", pero ahora que sabemos que será sólo un episodio, es posible que vayamos a presenciar la despedida definitiva de los hijos de Los Cuquis. El vuelo definitivo del nido.