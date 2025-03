George R.R. Martin renueva 'El Caballero de los Siete Reinos'...¡antes de ser estrenada!

Una de las series internacionales de mayor éxito en los últimos años, 'Juego de Tronos', sigue generando mucho contenido a su alrededor. De hecho, los aficionados a este universo y a esta superproducción esperan con muchas ganas la llegada de las primeras emisiones de uno de los spin-off más esperados: 'El Caballero de los Siete Reinos'.

A pesar de que Francesca Orsi, jefa de cine y series dramáticas de HBO, ha anunciado un presupuesto a la baja para estos capítulos, se espera que podamos disfrutar en streaming durante este 2025 de la serie basada en las novelas cortas de Dunk y Egg. Serán seis episodios que se centrarán en la amistada entre un caballero errante y su escudero.

Declaraciones de George R.R. Martin

De manera sorprendente, y cuando todavía no se han estrenado los episodios de la primera temporada, George R.R. Martin (el creador de 'Juego de Tronos') ha asegurado en una entrevista con el medio estadounidense Collider que "ya se encuentran trabajando en la segunda entrega". Este comentario lo ha realizado tras haberse reunido en Londres con la showrunner de la ficción, Ira Parker (con quien ya trabajó como productora ejecutiva en la primera temporada de 'La Casa del Dragón').

Además, volvió a incidir en lo "encantado" que está con esta nueva entrega del universo que ideó: "Esos dos personajes (Dunk y Egg) fueron realmente especiales para mí, y la verdad es que no son muy comunes. Es decir, no son lo que la mayoría de personas esperaría de una historia de fantasía, ya que la mayoría de gente se esperan batallas épicas y masivas, o dragones que sobrevuelan el cielo. Mientras que la historia de 'El Caballero de los Siete Reinos' será un cambio radical a lo que están acostumbrados a ver dentro de esta franquicia. Será más suave y más humorística, espero que la audiencia esté abierta a este tipo de cambio".

Por otro lado, George R.R. Martin también quiso hablar sobre su visita al set de rodaje situado en Irlanda del Norte: "Disfruté mucho. Puede ser genial, pero, como dije, este es un negocio complicado y nunca se sabe. Siempre está cambiando. Un nuevo escritor comienza una carrera y está haciendo una serie, y lo contratan para hacer otra y llega un nuevo showrunner; y los índices de audiencia son bajos un día, y otro son alto".

"Siempre están los libros, y soy consciente de que la gente piensa que... Pero no, tengo que volver. Tengo que terminar los libros. Eso es lo único que puedo controlar por completo. No hay limitaciones de presupuesto. No hay otros ejecutivos del estudio a los que tenga que complacer, ni otros escritores con puntos de vista diferentes. Los libros son lo que voy a hacer. Y creo que el que estoy escribiendo va bastante bien, pero me gustaría que fuera más rápido", concluye el creador.