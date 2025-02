HBO confirma un nuevo spin-off de "Juego de Tronos" basado en los Targaryen

¡Nuevo bombazo! HBO continúa expandiendo el universo de "Juego de Tronos" con nuevos proyectos. Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de la cadena, ha confirmado en una entrevista con 'Deadline' que un nuevo spin-off basado en la dinastía Targaryen se encuentra en desarrollo. Aunque el proyecto aún está en una fase temprana, esta nueva producción se perfila como una de las más prometedoras dentro del universo creado por George R.R. Martin.

Desde el final de "Juego de Tronos" en 2019, HBO ha apostado por expandir la franquicia con múltiples producciones. "La Casa del Dragón", la primera precuela en llegar a la pantalla, ha sido un éxito y ya tiene confirmada una tercera temporada para 2026. Además, este mismo año se estrenará "El caballero de los Siete Reinos", una serie basada en las novelas cortas de Dunk y Egg. Ahora, la cadena ha dejado entrever un nuevo proyecto vinculado al linaje Targaryen. "Tenemos otros spin-offs en los que estamos trabajando. Uno de ellos es muy prometedor y se mantiene en la línea de los Targaryen", ha señalado Orsi sin dar más detalles. Este comentario ha despertado especulaciones entre los seguidores de la saga, que apuntan a que la nueva serie podría centrarse en Aegon I Targaryen y la conquista de Poniente, un período clave en la historia de los Siete Reinos. En febrero de 2024, 'The Hollywood Reporter' informó que el guionista Mattson Tomlin se había sumado a este proyecto, aunque HBO aún no ha hecho un anuncio oficial.

Daenerys Targaryen, uno de los personajes protagonistas de la serie, junto a su ejército de inmaculados larazon

Además del posible spin-off sobre Aegon I, HBO también está evaluando otras producciones dentro del universo de "Juego de Tronos". Sin embargo, Orsi ha dejado en claro que no todas llegarán a la pantalla. "No podemos garantizar qué saldrá adelante, pero todos los proyectos en los que trabajamos cuentan con un gran presupuesto", ha afirmado. Uno de los títulos que sí tiene luz verde es "El caballero de los Siete Reinos", cuya primera temporada adaptará la novela "El caballero errante". Según Orsi, la serie podría extenderse a tres temporadas para abarcar todas las historias de Dunk y Egg escritas hasta ahora por George R.R. Martin. "Todavía no hemos hecho el encargo oficial, pero tiene muy buena pinta", ha dicho la directiva, destacando el tono más íntimo de esta producción en comparación con las batallas épicas de otras entregas de la franquicia.

"The House of Dragon", precuela de "Game of Thrones" sobre el origen de los Targaryen, es una de las grandes series que llegan este agosto a las plataformas. HBO Max EFE/HBO Max

Por otra parte, mientras tanto, la producción de la tercera temporada de "La Casa del Dragón" está en marcha. Orsi ha adelantado que la nueva tanda de episodios comenzará con la Batalla del Gaznate, un gran enfrentamiento que originalmente se planeó para la segunda temporada pero que fue reubicada para mejorar su impacto visual y narrativo. HBO ha demostrado sin duda alguna su compromiso con la expansión de "Juego de Tronos", explorando distintos períodos de la historia de Poniente y apostando por producciones tanto a gran escala como de carácter más personal. Aunque el nuevo spin-off de los Targaryen aún no tiene luz verde, las declaraciones de Orsi confirman que la franquicia seguirá creciendo en los próximos años para el beneficio de los fans.