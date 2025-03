Robert Redford se burla de los retrasos de George R. R. Martin en sus cameos en la tercera temporada de "Dark Winds" de AMC

Faltan solo unas horas para que AMC estrena la tercera temporada de una de sus series de más éxito, el western Noir "Dark Winds". En esta tercera entrega veremos nuevas aventuras de Joe Leaphorn, interpretado por Zahn McClarnon, marcado por el final de la temporada anterior y que se enfrenta a nuevos casos y desafíos como jefe de policía navajo. Pero lo que realmente ha llamado la atención a los fanes de la serie sucede durante el primer episodio, titulado "Ye'iitsoh" ("Big Monster"), en el que hacen un cameo histórico dos de los productores ejecutivos de la serie junto a McClarnon, Robert Redford y George R. R. Martin. Todo apunta a que es una aparición que lleva ideándose desde el principio y tiene una vis cómica resultado del diálogo en el que Redford recrimina con humor al creador de "Juego de tronos" por su retraso en las novelas.

Todo sucede cuando el jefe Leaphorn vuelve a la comisaría y se detiene brevemente frente a la celda en el interior para observar a dos de los presos. De pronto la cámara centra la imagen en dos de los reclusos que juegan una lenta partida de ajedrez. CUando recurre al primer plano podemos observar que estos dos "delincuentes" no son sino Redford y Martin, que parecen tomarse su tiempo para hacer el siguiente movimiento. En un momento dado, harto de esperar, Robert exclama: "George, todo el mundo te está esperando. ¡Haz un movimiento!", en clara alusión a lo que tarda el novelista en escribir y entregar lo que resta de su obra para poder adaptarla a la televisión. Leaphorn le chiva entonces al barbudo preso el siguiente movimiento que consigue ganar la partida. "Gracias por tu ayuda", le espeta entonces Redford al policía.

Según hemos podido saber por la prensa extranjera ambos productores son muy fanes de la serie y llevaban desde la primera temporada queriendo hacer este histórico cameo, pero no habían encontrado el momento adecuado para ponerse esta vez delante de la cámara en esta ficción de los años 70. En una entrevista con McClarnon este declaró que "Fue un día muy emocionante para mí. Un sueño hecho realidad. Trabajar con dos leyendas. Crecí con Robert Redford y sus películas. Fue uno de mis ídolos cuando crecí en los años 70, hubo una película, Little Fauss and Big Halsey , que fue una gran inspiración para mí a los seis años”. Otros actores han asegurado que es cierto que cuando los dos productores estaban en el set, el protagonista no podía ocultar su fascinación: "“En cuanto la cámara cortaba, veías a Zahn poner una gran sonrisa cursi y parecía un niño pequeño... Está viviendo el sueño de todos nosotros. Y fue genial verlo mirar a su héroe y estar en la misma toma con él”.

El showrunner John Wirth le contó a "Tvinsider" cómo surgió la idea: “Esas palabras salieron de la boca del señor Redford, y él es el autor de esas palabras. Así que supongo que lo tiré debajo del autobús, lo cual no era mi intención”. Wirth agrega con una risa: “Lo encontré muy divertido, y creo que a George también”. La idea de los presos de la cárcel surgió de Martin, explica Wirth: “George vino a mí un día y me dijo: 'Sé cómo hacer esto. Bob y yo vamos a estar en la celda de la cárcel jugando al ajedrez'”. Realmente no hay más, son 90 segundos de éxito, pero para el showrunner todo parecía tener sentido: "Fue realmente un placer ver a esos dos caballeros en el escenario y escucharlos hablar y actuar en nuestra serie. Es muy significativo”