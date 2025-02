Mariano Peña, muy crítico con el nuevo trabajo de Terelu Campos: "Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises"

"Espejo Público" se hacía ayer eco de una noticia en exclusiva sobre el estado laboral de Terelu Campos, que iba a ir más allá de los platós de televisión, convirtiéndose en la protagonista de una obra de teatro, interpretando a un personaje con una características muy similares a su persona. Esta noticia sobre la hija mayor de María Teresa Campos no ha sentado muy bien en el gremio de los actores, que han rechazado la intromisión de Terelu en el mundo actoral. Una de las voces críticas más comentadas ha sido la de Mariano Peña, actor nacido en Huelva hace 65 años con una extensa trayectoria, destacando su papel como Mauricio Colmenero, hostelero que regentaba el Bar Reynolds en la ficción de Mediaset "Aída" o la voz del maestro Kame Sennin en "Dragon Ball" y del señor Wilson en "Daniel el travieso".

Preocupado por el futuro de la profesión

Mariano Peña se mostró crítico ante la prensa con la incursión de ciertos rostros mediáticos en el mundo de la interpretación, mencionando específicamente a Terelu Campos durante el photocall de la fiesta de aniversario de la revista "Fearless". "Me parece bien y mal. Si le siguen llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes", afirmó con contundencia. Peña subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en la presentadora, sino en quienes deciden ofrecerle estos papeles: "El pecado, por así llamarlo, no es de ella. El pecado es de los que la llaman. Digo ella, digo a muchísima gente, sobre todo del mundo influencer, que nos está comiendo el terreno de una manera…". El intérprete también recordó que Terelu proviene del ámbito de la comunicación, pero lamentó la creciente tendencia de incorporar a personas sin formación actoral: "Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises, que ahora también... pero bueno, hay gente que a lo mejor quería tocar este mundo y no sabía cómo, y su forma de entrar fue a través del modelaje. Pero ya el mundillo este, que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor, ya me parece... y después, los directores, como que quieren caras no conocidas", concluyó, evidenciando su preocupación por el futuro de la profesión.