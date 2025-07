Jaime Lorente: "Odiaba 'La casa de papel' y me odiaba a mí mismo por no saber aprovecharlo"

Jaime Lorente ha confesado que llegó a odiar 'La casa de papel' en un momento muy concreto de su carrera. En conversación con Uri Sabat en el pódcast 'La fórmula del éxito', el actor murciano relató con total sinceridad cómo se sintió completamente abrumado por el fenómeno mediático de la serie. “Odiaba 'La casa de papel', lo que había supuesto, y me odiaba a mí por no haber sabido aprovechar algo que en mi vida había deseado tanto”, confesó. Lorente explicó que su trayectoria escolar fue muy complicada y que no encontró su lugar hasta que se cruzó con el teatro. “Fue la primera vez que me sentí valiente”, aseguró. Cuando recibió el guion de 'La casa de papel', ni siquiera entendía muy bien qué le estaban ofreciendo: “Me llega un casting donde pone Denver y Moscú. Yo pensaba: ¿Quién cojones se llama así?”. Fue gracias a la ayuda de su compañero Alberto Sabina que encontró el tono irreverente del personaje… y su famosa risa.

Sabía que estaba dentro desde el minuto 1

El actor también recordó con emoción el momento en que supo que le habían escogido para interpretar a Denver. “Fue la primera vez en mi vida que salí de un casting sabiendo que me cogían”, aseguró. En ese momento, estaba tomando un café camino al Teatro de la Abadía, mientras ensayaba una obra de Lorca. “Me llamó mi repre y me dijo: ‘Te han cogido’. Fue brutal”, rememoró. Hasta entonces, su única experiencia en ficción había sido en 'El secreto de Puente Viejo', una etapa que él mismo buscó para aprender el lenguaje de la cámara. “Quería entrar en una serie diaria porque no sabía nada”, confesó. De aquella etapa le quedó incluso un apodo: “El chico que lo pregunta todo”. La oportunidad de entrar en 'La casa de papel' fue también su salto al prime time y el inicio de una etapa que marcó su carrera para siempre. “Vancouver, la productora, nació con este proyecto. Era algo muy familiar, muy guerrillero, hermoso”.

Sobre los inicios de la serie, Lorente destaca el espíritu colectivo que impregnaba al equipo, sin pensar en el éxito que más tarde les llegaría. “Todos sabíamos que hacíamos algo mágico, pero nadie tenía la mirada puesta en el éxito”, dijo, comparando la experiencia con la de un equipo de fútbol que juega en estado de gracia. “Sigamos jugando así, sigamos haciendo esto, y a ver qué pasa”. En su relato, Jaime dejó claro que la química y la conexión emocional entre compañeros como Úrsula Corberó o Álvaro Morte fue clave. Incluso participó en la prueba final de Morte como el Profesor, dándole la réplica a los diferentes personajes: “Una cosa muy bonita”. El actor subrayó que 'La casa de papel' no solo tenía sus “equipaciones, himno y jugadores”, sino que también funcionaba como un equipo unido desde dentro, con una energía que él nunca olvidará. “Yo hago lo mío y me sale la hostia, pero es que él lo hace y me pongo a llorar”, concluyó.