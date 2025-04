Jason Isaacs, sobre los rodajes en 'The White Lotus': "Romances que se formaron y se rompieron..."

Hace unos días, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, se ha emitido el último episodio de la tercera temporada de unas de las series del momento:'The White Lotus'. Por tanto, los espectadores pueden disfrutar a través de la plataforma Max de todos los capítulos de una superproducción que ha confirmado una cuarta temporada.

Tras su final, el creador de la serie, Mike White, realizó una entrevista con el medio 'Variety' en el que quiso replicar a las críticas recibidas por los aficionados a la historia que se desarrolla en Tailandia. Además, una de las actrices principales ha concedido otra polémica entrevista en el medio 'GQ'. La actriz británica Aimee Lou Wood, conocida por su papel en 'Sex Education' (Netflix), es la portada de la revista 'GQ Hype' y ha asegurado que HBO no la quería a ella para esta serie.

Declaraciones de Jason Isaacs

Ahora, es el turno de uno de los actores principales de la serie, Jason Isaacs. El patriarca de la familia Ratliff en la serie ha concedido una entrevista que recoge el medio 'Infobae' en la que habla sobre el rodaje de 'The White Lotus'. "Era un campamento de teatro, pero hasta cierto punto un campamento de prisioneros abierto: no podías evitar al otro. Había tensiones y dificultades, no sé si se desbordaban de dentro a fuera de la pantalla, o si habría ocurrido de todos modos".

Además, quien se dio a conocer por su papel como Lucius Malfoy en la saga 'Harry Potter', añade: "Hubo alianzas que se formaron y se rompieron, romances que se formaron y se rompieron, amistades que se formaron y se rompieron. Es un largo periodo de tiempo para que la gente esté lejos de su familia, con barra libre y todo el desenfreno que permite estar en Tailandia".

"No puedo fingir que no estuve involucrado en algún drama fuera de la pantalla. Dave (David Bernal, productor de la serie) lo ha visto antes, dos veces, y Mike (Mike White, showrunner) también. No puedo hablar por ellos, pero imagino que piensan que contribuye al drama en pantalla, y puede que tengan razón. Creo que el calor contribuyó a que aparecieran estas fisuras", continuó explicando.

Igualmente, Isaacs complementó: "Todos nos volveremos a ver y estoy seguro de que nos abrazaremos, nos besaremos y lo recordaremos con cariño. Pero hubo momentos en los que las cosas no fueron tan agradables. En cierto modo estaba acostumbrado, pero al cabo de un par de semanas mi mujer me dijo: 'Alguna de esta gente está como una puta cabra'. Y yo le dije: 'No, sólo son un puñado de actores de rodaje, cariño. Te has olvidado de cómo es'".

Sinopsis de la tercera temporada

La tercera entrega traslada la acción a la paradisíaca isla de Koh Samui, en Tailandia. Esta temporada, de ocho episodios, abordará temas como la muerte, la religión y la espiritualidad oriental, siempre desde la perspectiva mordaz y satírica que caracteriza a la serie. El reparto incluye nombres destacados como Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs y Lisa (miembro de BLACKPINK), entre otros. Además, Natasha Rothwell, quien interpretó a la gerente de spa Belinda Lindsey en la primera temporada, regresará en un papel que promete sorprender a los fanáticos.