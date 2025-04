El creador de 'The White Lotus' responde a las críticas

Hace casi un mes, os contábamos en LA RAZÓN que el estreno de la tercera temporada de "The White Lotus" había conseguido unos números fantásticos, sobre todo en el día del lanzamiento: 2.4 millones de espectadores en HBO y Max. Por tanto, y gracias a estas cifras, los nuevos capítulos han obtenido unos resultados mucho mejores en comparación con temporadas anteriores. A pesar de ello, no todas las críticas han sido positivas.

Además, en estos últimos días se ha hecho público una de las decisiones que pueden suponer un antes y después en la superproducción. Y es que su compositor, Cristóbal Tapia de Veer, no quiere continuar trabajando en 'The White Lotus' si hubiese una cuarta entrega. Sería un golpe muy duro para una de las grandes señas de identidad y puntos fuertes: su música.

Declaraciones de Mike White

Por si fuera poco, el creador de la serie, Mike White, ha realizado unas declaraciones recogidas en 'Variety' donde replica a las críticas recibidas. "El ritmo y la onda... definitivamente les llega a la piel. Se quejaban de que no había trama. Eso me parece raro. Una parte de mí piensa: 'Hermano, esa es la onda'. Estoy creando un mundo. Si no quieres acostarte conmigo, sal de mi cama. ¡Te estoy llevando al límite!", explica.

Además, el showrunner añade: "Disfruta del límite. Si no quieres que te lleve al límite, sal de mi cama. ¿Sabes a qué me refiero? No seas un pasivo mandón. Sal de mi cama. No vengas a casa conmigo. No te desnudes en mi cama. Sal de mi cama. Obviamente, algo va a pasar".

Una escena eliminada

Por otro lado, White desvela que "tuvo que eliminar del último capítulo de la tercera temporada": "Fue decepcionante. En el guion del último episodio, ella decidía perder su virginidad. Y de hecho, tenía sexo con Zion. Hay una escena en la que dice: 'Es verdad. Saxon tiene razón en esto. Necesito terminar con esto de una vez'. Y, ya sabes, después de salir del monasterio, simplemente dice: 'Necesito tener sexo'".

Igualmente, explica el motivo de no seguir adelante con su idea: "Al final, a un episodio que ya dura una hora y media, es una de esas escenas que le habría añadido otros 10 minutos. Y tenía un aire de comedia romántica en medio del intento de matar a la familia con las frutas. Simplemente sentí que estaba intentando exagerar la narrativa".

Por último, Mike White revela algunas de sus ideas para una futura entrega: "Para la cuarta temporada, quiero alejarme un poco de la jerga de esa olas que rompen, pero siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus".

Sinopsis de la tercera temporada

La tercera entrega traslada la acción a la paradisíaca isla de Koh Samui, en Tailandia. Esta temporada, de ocho episodios, abordará temas como la muerte, la religión y la espiritualidad oriental, siempre desde la perspectiva mordaz y satírica que caracteriza a la serie. El reparto incluye nombres destacados como Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs y Lisa (miembro de BLACKPINK), entre otros. Además, Natasha Rothwell, quien interpretó a la gerente de spa Belinda Lindsey en la primera temporada, regresará en un papel que promete sorprender a los fanáticos.