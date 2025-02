Marvel buscaba competir contra la nueva serie de "Harry Potter" con Doctor Strange

Tras el éxito de la crítica a "Mi amigo y vecino Spider-man" y con "Daredevil: Born Again" estrenándose la semana que viene, confirmado la llegada del diablo de la cocina del infierno en el UCM, Marvel Studios ha dado prioridad y ha frenado nuevos proyectos en cuanto a su rama televisiva de cara a 2025. La compañía perteneciente a Disney tiene claro cuál es su futuro próximo y en él no se encuentran las siguientes series que ha puesto en pausa por el momento como son "Terror Inc" y "Nova". Además, la compañía pensaba contrarrestar el fenómeno "Harry Potter" con una serie basada en una academia de magia con la colaboración de Doctor Strange, que compitiese directamente con la nueva ficción que prepara MAX sobre el mundo mágico de J.K. Rowling.

Los últimos rumores de Marvel

Según los rumores compartidos por Jeff Sneider, Marvel Studios había estado planeando varios proyectos ambiciosos para el futuro. Uno de los más destacados era "Strange Academy", una serie con un tono similar a "Harry Potter", que se preveía lanzar en paralelo con la nueva adaptación televisiva de MAX. Sin embargo, el proyecto ha quedado en el tintero, al igual que una serie sobre el personaje intergaláctico "Nova", cuya producción ya estaba bastante avanzada. De hecho, se habían iniciado las audiciones para seleccionar al actor que interpretaría a Richard Rider, el protagonista. Otro proyecto que ha sido suspendido temporalmente es una serie de terror basada en "Terror Inc.", un personaje poco conocido dentro del universo de Marvel. No obstante, "Phantom Blonde" sigue en desarrollo, con Scarlett Johansson aún involucrada en el proyecto. Por otro lado, Marvel sigue interesada en llevar a cabo un gran proyecto live-action centrado en Wakanda. Finalmente, el estudio busca trabajar nuevamente con Jac Schaeffer, probablemente para desarrollar la serie de "Champions" tras el buen trabajo de la guionista en "Agatha" y "WandaVision".

Estos proyectos sí siguen en pie

Fuera de rumores y cancelaciones en Marvel, la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" se estrenará en 2026 mientras que a finales de este año llegará la serie de "Wonder Man" que sigue adelante, además de la serie sobre la Visión Blanca, que recuperará a uno de los primeros villanos de la compañía en el cine.