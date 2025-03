Michelle Monaghan despeja las dudas sobre una loca teoría sobre 'The White Lotus'

Una de las series del momento, 'The White Lotus', está emitiendo los capítulos de su tan ansiada tercera temporada. Su estreno en HBO Max consiguió unas cifras de audiencias espectaculares y superó, con creces, a las anteriores entregas: 2.4 millones de espectadores el día de su lanzamiento. Un aumento del 57% con respecto a los número de 2022.

Los nuevos episodios, que se desarrollan en Tailandia, son una muestra más de que el misterio siempre atrae. Por ello, cada giro o incógnita que se produce con el paso de los minutos de cada capítulo nos lleva a infinidad de teorías en las redes sociales por parte de sus apasionados espectadores. De hecho, la tercera temporada ya tuvo un comienzo muy fuerte: una escena muy violenta donde se producía un tiroteo en el complejo hotelero y aparecía un cuerpo flotando sobre el agua.

Se desconoce al culpable

Desde ese momento, y aunque la serie ha continuado con nuevas tramas, conflictos y nuevos personajes, sigue sin desvelarse definitivamente quién es el culpable de este terrible suceso. Las teorías se han ido sucediendo y algunas de ellas son de lo más loco. En redes sociales, la gente tiene mucha imaginación y cualquier cosa es válida.

Entre todas ellas, queremos destacar una en la que se plantea que ese asesinato no está producido por una persona humana. De hecho, los aficionados a 'The White Lotus'creen que fueron los monos. Tal es revuelo generado por los fans, que una de las protagonistas principales tuvo que salir a desmentir esta loca teoría en el programa 'Jimmy Kimmel Live'. "Tengo que descartar una teoría. Los monos no lo han hecho. La gente se ha vuelto loca", explicó Michelle Monaghan.

Por último, hay que recordar que esta tercera temporada está a punto de terminar. Quedan tan sólo dos episodios para cerrar esta nueva aventura, cuyo final está previsto para el próximo lunes 7 de abril de 2025 en HBO Max. Igualmente, los aficionados están de enhorabuena porque parece, según FormulaTV, que HBO ya ha dado luz verde a una cuarta entrega.