El motivo por el que Pablo Carbonell rechazó el papel de Juan Cuesta

Muchas son las series de televisión que, en un principio, iban a estar protagonizada por otros actores. Por ejemplo, Javier Gutiérrez no quiso ser El Profesor en 'La casa de papel', y la boticaria Lourdes Cano de 'Farmacia de Guardia' se le ofreció en primer lugar a Concha Velasco, aunque acabó en manos de Concha Cuetos. Juani en 'Médico de familia' se pensó para la veterana Encarna Paso y no para Luisa Martín, y así, un largo etcétera.

A esa lista ahora podemos añadir otro nombre. Y es que Pablo Carbonell rechazó el papel de Juan Cuesta en la serie 'Aquí no hay quien viva', rol que luego acabó desempeñando y con notable éxito José Luis Gil. Así lo ha explicado el polifacético artista en el podcast 'Errar es de sabios', de Aragón Radio y Errado de Aragón. "He dicho que no a ser el señor Cuesta. Me llegó la oferta de hacer al señor Cuesta. Leí el capítulo y el guion pero es que... Me podría haber parecido bien o mal, pero es que yo iba a dirigir 'Atún y chocolate'", avanzaba, en referencia al largometraje que él mismo dirigió y también protagonizó y que se estrenó en el año 2004, unos meses después del lanzamiento de 'ANHQV'.

En la charla, el líder de la banda 'Toreros Muertos' ha detallado que entonces vivía en Zahara de los Atunes, Cádiz, donde además se grabó la película. Era un momento en el que se encontraba algo cansado después de llevar haciendo un reportaje semanal en 'Caiga quien caiga' durante seis años, trabajo que compaginaba con el séptimo arte y con la música. "Yo sabía que eso iba a petar y dije no, quiero hace mi película, quiero dirigir y quiero dirigir cine", insistía.

"Estaba en Zahara, iba a rodar en Zahara, no me tenía que ir de Zahara", insistía el actor. Los entrevistadores han comentado que ese papel podría haberle solucionado la vida, pues 'Aquí no hay quien viva' duró muchos años en Antena 3 y además luego saltó a Telecinco como 'La que se avecina'. Al respecto, Carbonell considera que con tal grado de fama "no habría podido caminar por la calle".