Muere a los 77 años la estrella televisiva Nick Benedict

Malas noticias para los fans de las series. La estrella de telenovelas Nick Benedict, conocido por su participación en papeles en las series populares "Days Of Our Lives" y "All My Children", ha fallecido a los 77 años según un comunicado emitido por un restaurante de California , Jake's Steakhouse, donde su esposa durante 22 años, Ginger, trabajaba como camarera.

El comunicado confirmó que el actor falleció el 14 de julio en Arizona, después de complicaciones de una cirugía de columna de emergencia a la que se sometió dos semanas antes de su muerte. Tras conocerse su muerte han sido numerosas las muestras de cariño de compañeros y amigos. Barbara Ferrante escribió en la página de Facebook de su restaurante: “El cumpleaños de Nick Benedict fue el 14 de julio. Ese día fue a estar con el Señor. Por favor oren por Ginger.' Se organizó una recaudación de fondos antes de su muerte y se explicó cómo Nick se sometió a una cirugía de médula espinal y fue admitido en un hospicio, lo que obligó a su esposa a ausentarse del restaurante. 'Muchos de ustedes conocen a Ginger, barman de Jake's Steakhouse. Ella ha estado con nosotros durante muchos años. Se ausentó para manejar un problema médico extremo con su esposo Nick”, decía la página de recaudación de fondos.

'Nick Benedict, estaba en la Marina, era actor, músico y pintor. Ginger y Nick han estado casados ​​por 22 años. Ambos han sido parte de la comunidad Tehachapi por muchos años. 'El 2 de julio, Nick tuvo una cirugía de emergencia de la médula espinal. El 4 de julio ingresó en un hospicio. Está paralizado del cuello para abajo. Necesitará cuidados y apoyo constantes", reza el comunicado, que sigue explicando que ambos 'viven en Arizona y Ginger viaja de un lado a otro. Decir que esta es una situación estresante no es decir lo suficiente. Estamos buscando recaudar dinero para ayudar con las facturas, la comida y cualquier gasto médico que pueda surgir. Por favor, oren por Ginger y Nick mientras atraviesan este momento tan difícil.' Hasta el momento, se han recaudado poco más de 4,000 dólares para el ex actor.

Televisivamente, Nick era conocido por interpretar a Phil Brent, esposo de Erica Kane de Susan Lucci, en "All My Children". Según su filmografía apareció por primera vez en la telenovela en 1973, asumiendo el papel que antes ocupaba Richard Hatch. Tras cinco años en la serie abandonó el papel y obtuvo una nominación al Emmy como actor destacado en una serie dramática diurna en 1979 por su actuación en su última temporada. Su siguiente papel fue el de Michael Scott en "The Young and the Restless" en 1981 antes de asumir el papel de Curtis Reed en "Days of Our Lives", a quien interpretó en 93 episodios de 1993 a 2001. Otras pariciones fueron en "Misión Imposible" y "Hawaii Five-O".