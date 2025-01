"Muertos S.L.": la muerte nunca fue tan divertida

La segunda temporada de “Muertos S.L.” ya está disponible en Movistar Plus+ y no podría haber llegado en mejor momento. Con su característico humor negro y una sátira social aguda, la serie sigue demostrando que el mundo de las funerarias, o cualquier otro cuyo entorno pueda parecer lo suficientemente lúgubre y tétrico, resulte ser tan hilarante como caótico. Los hermanos Caballero, responsables de éxitos como “La que se avecina”, “Aquí no hay quien viva” y la desternillante “Machos Alfa”, han encontrado nuevamente oro en este peculiar tanatorio madrileño. Cada episodio (se estrenaron dos el 16 de enero, otros dos el 23 y los últimos el 30), con sus 30 minutos perfectamente condensados, deja claro que el humor puede desafiar cualquier tabú.

La trama de esta nueva entrega se centra en Dámaso Carrillo, interpretado por el genial Carlos Areces, quien está decidido a probar que es un verdadero Torregrosa y sus métodos son tan cuestionables como risibles. Mientras tanto, la Funeraria Torregrosa navega entre las alocadas ideas de Chemi, el excéntrico yerno obsesionado con Elon Musk, y el liderazgo poco convencional de Nieves, matriarca y viuda (ahora cabreada por las infidelidades demostradas de su difunto marido). A estos conflictos se suma Vanesa, una ambiciosa rival que conspira con las hijas de Nieves para absorber el negocio familiar. Este cóctel explosivo de personajes y situaciones garantiza risas en cada escena, aunque el tono sobrio del entorno funerario impida la carcajada sonora. Por respeto, claro.

Uno de los mayores aciertos de la serie es su capacidad para equilibrar lo absurdo con lo cotidiano. Desde discusiones sobre márquetin funerario hasta problemas personales que estallan en el peor momento, “Muertos S.L.” se sumerge en las tensiones humanas con un toque cómico y cínico que nunca pierde su frescura. Los guionistas, liderados por Alberto Caballero, consiguen que incluso los temas más tenebrosos se conviertan en oportunidades para el humor, sin caer en lo macabro ni en lo burdo.

El elenco continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la serie. Además de Carlos Areces, destaca Diego Martín como Chemi, quien aporta una mezcla de ingenuidad y desatino que resulta irresistible. Ascen López, en el papel de Nieves, logra equilibrar el lado más entrañable del personaje con su falta de habilidades empresariales. Por otro lado, secundarios como Aitziber Garmendia (Olivia) y Salva Reina (Nino) aportan dinamismo y chispa, enriqueciendo aún más el disparatado universo de la funeraria, porque cada personaje, por pequeño que parezca, tiene su razón de ser. Esa es una de las claves del éxito de los hermanos Caballero, quienes suelen abrir el abanico de posibilidades y personalidades en un amplio panorama de actores tan hábiles como reconocidos, que saben aportar su punto en la perfecta medida que el guion lo dosifica, para crear una obra auténticamente coral, en la que el espectador termina empatizando e identificándose, o detestando (a veces a partes iguales) con una o varias características de diferentes personajes de la trama.

Visualmente, la dirección de Laura Caballero brilla con planos que potencian el humor y escenarios que reflejan la vida en un tanatorio de barrio. La atención al detalle, desde los pasillos mustios hasta los nuevos féretros de Chollogrosa, la nueva “genial” idea low-cost de Chemi, contribuye a la autenticidad del ambiente. Además, el formato episódico permite que cada capítulo explore un conflicto concreto, manteniendo el interés sin necesidad de estirar las tramas principales, dando sitio a escenas inverosímiles que encajan perfectamente en la historia, por absurdas y perfectamente naturales.

Si bien la segunda temporada cuenta con solo seis episodios, esta reducción no afecta la calidad ni el ritmo de la serie. Al contrario, permite un desarrollo más preciso de las subtramas, dejando al espectador con ganas de más. Es importante mencionar que, aunque es evidente que la serie solo busca entretener, de rebote también consigue provocar reflexiones sobre las dinámicas familiares, la ambición y la inevitable relación entre vida y muerte.

Así, “Muertos S.L.” sigue consolidándose como una de las apuestas más originales y atrevidas de Movistar Plus+. Su mezcla de humor ácido, personajes entrañables y un guion que no deja cabos sueltos la convierten en una serie imprescindible. Los amantes de la comedia encontrarán aquí un refugio perfecto, donde la muerte se convierte en el pretexto ideal para las carcajadas. Con una tercera temporada ya en camino, queda claro que la Funeraria Torregrosa tiene mucho más que ofrecer.

Carlos Areces, el alma de la comedia negra

Carlos Areces vuelve a brillar en su papel de Dámaso, el empleado más peculiar de la Funeraria Torregrosa. Su mezcla de inseguridad, egoísmo y determinación lo convierten en el motor cómico de “Muertos S.L.”. Con momentos que van desde el patetismo más hilarante hasta instantes de sorprendente ternura, Areces demuestra una vez más por qué es uno de los grandes de la comedia española. Su química con el resto del reparto es impecable, aportando equilibrio y frescura a cada escena.