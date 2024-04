«Muertos, S.L.»: Así, merece la pena morirse de risa

Los hermanos Caballero han vuelto a la carga con su ingenio agudo y su habilidad para desentrañar la comedia incluso en los lugares más oscuros. Con su última creación, "Muertos, S.L.", Laura y Alberto nos invitan a ver la muerte desde una perspectiva que, muy seguramente, no nos habríamos planteado la mayoría de los mortales. Un universo donde el humor se vuelve ácido, negro, pero surge inevitable y necesario.

“La idea surgió rápidamente”, comentó Alberto Caballero a LA RAZÓN. “Nos preguntaron ‘¿qué os apetece?’ y pensamos en hacer algo de ambiente laboral. En este país el 80% son pymes de origen familiar y queríamos hablar de eso. Y, qué mejor que buscar las risas en un lugar donde están prohibidas, en una funeraria”, agregó el escritor y director.

La serie, que se estrena este jueves 4 de abril en Movistar Plus+, no es solo una comedia más. Es un viaje entretenido y, a veces, provocativo, que nos muestra cómo la vida y la muerte pueden ir de la mano con el humor, el conflicto y el absurdo.

En el corazón de "Muertos, S.L."yace la Funeraria Torregrosa, un negocio familiar dirigido por Gonzalo Torregrosa, cuyo repentino fallecimiento desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba a los empleados y a los herederos de este peculiar establecimiento. Los conflictos se intensifican en la empresa cuando Dámaso Carrillo (interpretado de manera soberbia por Carlos Areces), la mano derecha del difunto Gonzalo, ansía tomar las riendas del negocio. Sin embargo, su plan se ve obstaculizado por la inesperada decisión de Nieves, la despistada viuda septuagenaria, de liderar la empresa familiar junto a su inútil y entusiasta yerno, Chemi, un “genio” del márquetin con el enfoque un poco perdido, pero con buenas intenciones. Esa lucha por el poder, los dilemas éticos y las absurdas situaciones que se cran alrededor de la funeraria mientras el negocio sigue en marcha, son el caldo de cultivo perfecto para las más divertidas ocurrencias de un guion extraordinario, en el que, además, hay sitio para la sátira social.

“Lo divertido, es que no hay límite para narrar sobre la miseria humana, queríamos hablar sobre eso, que es algo con lo que vivimos todos los días, y resulta que los temas más escabrosos son los más comediables”, nos contó Laura Caballero, quien añadió que “es desde ahí desde donde podemos luchar contra los ofendiditos y la libertad de expresión. Si alguien se ofende, que lo gestione, podemos hacer chistes sin gracia y exponernos a eso, pero luego descubres que todos encajamos muy bien casi todo y sabemos reír”. Algo que consiguió Carlos Areces inmediatamente interpelando a Laura con un “lo que no entiendo es por qué, siempre que tratáis la miseria humana, tengo que estar yo”. La respuesta estaba, precisamente, ahí.

Cada uno de los ocho episodios de apenas media hora es una pequeña joya de comedia negra, que nos invita a reírnos de nuestras propias contradicciones y a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medias.

Cuenta Laura que “las tomas falsas son de un nivel inimaginable. Nos hemos reído mucho. Hemos tenido que hacer también casting de muertos. Nos mandaron un figurante que tenia un tic en los ojos, ¿te lo puedes creer? Salvamos la toma poniéndole unas gafas de sol. Ahora, hasta Rocío Carrasco me ha pedido salir de muerta”.

Con un detrás de cámaras de ese nivel y un material tan jugoso, no es de extrañar que desde Movistar Plus+ hayan decidido jugar fuerte, tanto como para producir y grabar la segunda temporada sin haber tenido todavía el contacto y la respuesta del público a esta novedosa propuesta.

"Muertos, S.L." es como un cóctel explosivo de humor negro que te dejará con la mandíbula desencajada. Con un sarcasmo afilado como una navaja y una irreverencia que desafía las normas establecidas, la serie no deja títere con cabeza mientras te sumerge en un mundo donde la risa y la muerte van de la mano. Su ritmo ágil te atrapa desde el primer momento, con episodios que son como píldoras de entretenimiento que se pasan volando. Y los personajes, ah, los personajes son la joya de la corona. Tan diversos como la vida misma, cada uno con su propia personalidad y sus propios problemas, te harán reír, llorar y reflexionar en igual medida. "Muertos, S.L." brilla por su originalidad, es una propuesta fresca e innovadora que desafía las convenciones y te deja con ganas de más. Aunque, sí, es posible que en algún momento te sientas incómodo, porque esta serie se atreve a cruzar la línea con una personalidad que no se disculpa. Pero, ¿quién dijo que el buen humor no puede ser un poco polémico?

Los artistas que dan vida a “Muertos, S.L.”

El elenco de "Muertos, S.L." es una constelación de talentos que iluminan la pantalla con su brillante actuación. Carlos Areces lidera este elenco estelar, mientras que Ascen López, Diego Martín y Salva Reina aportan su magia para dar vida a unos personajes entrañables y excéntricos. Desde el carismático Dámaso hasta la extravagante Nieves, cada actor, como Amaia Salamanca, Adriana Torrebejano, Gerard B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz, Lorea Intxausti, Manolo Cal, Bárbara Santa-Cruz, Lucía Quintana y Juan Miguel Bataller, aporta su propio toque único a la serie, contribuyendo al éxito general de la misma.