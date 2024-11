Netflix adapta "I Will Find You", el nuevo éxito de Harlan Coben

Netflixha confirmado la producción de "I Will Find You", una miniserie basada en la novela homónima de Harlan Coben publicada en 2023. La trama sigue a un padre condenado por el asesinato de su hijo, que descubre evidencia de que el niño podría estar vivo. Decidido a encontrar la verdad, escapa de prisión en una carrera contra el tiempo.

Este proyecto de ocho episodios marca la primera adaptación estadounidense del autor para la plataforma, consolidando su éxito en Netflix tras títulos como "The Stranger", "Fool Me Once" y "El inocente". La serie estará dirigida por Robert Hull, conocido por su trabajo en series como "Gotham" y "God Friended Me".

Un equipo que asegura calidad

El vicepresidente de series de Netflix, Peter Friedlander, elogió a Coben como un maestro del suspense: "Sus historias son cautivadoras y llenas de giros inolvidables. Esta nueva serie no será la excepción." Por su parte, Hull destacó su entusiasmo por llevar esta apasionante historia a la pantalla.

"I Will Find You" llega en un momento en que Coben amplía su alcance creativo, con nuevos proyectos en desarrollo como "Caught", "Run Away", y un próximo thriller en colaboración con Reese Witherspoon.

Con un equipo sólido y una trama emocionante, Netflix promete un thriller que atrapará a los espectadores desde el primer episodio.