Netflix cancela la serie de Jeff Goldblum tras una temporada

Los dioses del Olimpo están irritados. Zeus, dios de dioses, y en ocasiones Jeff Goldblum, ha visto cómo la plataforma de streaming Netflix se deshacía de la serie "Kaos" tras su primera temporada. La comedia sobre la mitología griega creada en 2018 creada por Charlie Covell y producida por Sister parece no haber convencido a la plataforma y eso que según "Deadline" se ultimaban los detalles de producción de la segunda entrega.

En "Kaos", Jeff Goldblum es el todopoderoso dios Zeus, acompañado de Janet McTeer como Hera, Nabhaan Rizwan como Dionisio, Cliff Curtis como Poseidón, David Thewlis como Hades, Debi Mazar como Medusa y Stephen Dillane como Prometeo. El programa también contó con Suzy Izzard, Billie Piper, Killian Scott, entre muchos otros. La trama de ocho episodios gira en torno a los ataques paranoicos de Zeus por una arruga en su frente mientras se enfrenta a tres mortales que podrían cambiar el destino del mundo.

El creador de la serie hace un mes aseguró que la había concebido para tres temporadas, como evidencia que muchas preguntas de "Kaos" se han quedado sin respuestas para los espectadores. Tengamos en cuenta que nos quedamos con otro dios sentándose en el trono de Zeus. “Definitivamente hay más”, dijo el escritor y añadió que “tampoco quería hacer un final que fuera un completo suspenso. Espero que se sienta satisfactorio como una primera temporada por derecho propio, y siempre hay esperanza para algo más. Porque realmente me encantaría hacer más”.

La actriz Aurora Perrineau publicó en su Instagram un texto, ahora eliminado, que confirmaría la cancelación de la serie: “Bueno… esto duele. Me resulta muy difícil explicar cómo me siento, pero lo intentaré. Cuando comencé a hacer audiciones para este programa, supe que era especial, principalmente debido al hecho de que los guiones de Charlie Covell resonaron en mí de una manera que la mayoría de las cosas no lo habían hecho. Conocía a todas estas personas y las amaba a todas, cada defecto, todo. Por primera vez en mi vida, me he sentido realmente orgulloso. Estoy, por supuesto, orgulloso del trabajo de todos y del cuidado que le dieron a este proyecto, porque, déjame decirte, dejaron todo por el suelo. Pero también me he sentido orgulloso de mí mismo, y eso es algo con lo que he luchado".

“Cuando me eligieron, no podía creer que alguien me VIERA. Una chica que no solo es una minoría, sino también una sobreviviente de Sudáfrica, ¿y me estás diciendo que alguien piensa que podría ser una de las protagonistas de un programa, tener iniciativa, mi propia misión y ser lo suficientemente deseable como para ser el interés amoroso no solo de un ser humano increíble, sino de dos? ¿Era digna de eso? Todo lo que sucedió a partir de ese momento realmente cambió mi perspectiva.

"A medida que continuaba el viaje, comencé a aprender sobre el talento absolutamente increíble involucrado, como si Charlie no fuera suficiente. Luego me enteré de nuestros directores, Georgi [Banks-Davies] y Runyararo [Mapfumo]. Continuó con nuestro increíble elenco; hay demasiados para mencionar, pero tengo que reconocer a los tres que se han convertido en amigos de toda la vida, familia y salvavidas mientras vagábamos por España durante meses: Misia [Butler], Nabhaan [Rizwan] y Killian [Scott].

"Nuestro hermoso departamento de HMU, el departamento de vestuario, Sister, Netflix, nuestro equipo de producción y todo nuestro equipo, cada persona involucrada era un peso pesado. Y allí estaba yo, sentada y preguntándome ¿cómo? ¿Por qué yo? Y la respuesta que recibía a menudo era: ¿por qué no tú?

“Todos fueron brillantes y únicos. Cada actuación me sorprendió y me emocionó. No puedo creer que haya podido hacer esto con todos ustedes. Hicimos algo extraño, oscuro, hilarante, perturbador y absolutamente trágico, algo completamente humano. ESTE es un sentimiento que planeo llevar conmigo”.