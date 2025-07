“Outlander” termina en 2026, pero antes habrá sangre

No será este año. Ni el siguiente. Será en 2026 cuando “Outlander” estrene su octava y última temporada, poniendo punto final a una de las series más longevas, intensas y adictivas de la televisión reciente. El anuncio oficial llegó desde el escenario más esperado por los fans: la Comic-Con de San Diego. Y aunque no se ha revelado aún una fecha concreta, la ventana ya está clara: principios de año. ¿Suficiente para calmar la ansiedad? Seguramente no, pero hay un consuelo.

Ese consuelo lleva por nombre “Outlander: Sangre de mi sangre”, la precuela que aterriza el 9 de agosto en España (Movistar Plus+). Con una historia que salta entre las trincheras de la Primera Guerra Mundial y las Tierras Altas escocesas del siglo XVIII, la nueva serie promete llenar, al menos en parte, el vacío que deja la espera por el desenlace definitivo de Jamie y Claire.

La octava temporada, que retomará los hechos tras el final de la séptima emitido en enero, se inspira una vez más en los libros de Diana Gabaldon, pero guarda aún muchas incógnitas sobre cómo se cerrará su historia. Entre las pistas reveladas, una llama especialmente la atención: Jamie encuentra un libro escrito por Frank Randall, en plena guerra, que menciona su supuesta muerte. Así, el pasado, el presente y el futuro vuelven a cruzarse de forma inevitable en este universo narrativo que nunca se ha conformado con las reglas del tiempo.

Desde que se estrenó en 2014, “Outlander” se convirtió en algo más que una serie de época con romance y viajes temporales. Fue una comunidad, una obsesión y, sobre todo, una forma de narrar lo emocional sin renunciar a la épica. Su capacidad para mezclar lo íntimo con lo histórico ha sido, durante años, una fórmula ganadora. Por eso, el adiós será largo, pero también cargado de emoción.

“Sangre de mi sangre” no es solo una excusa para estirar la franquicia. Es una oportunidad para reencontrarnos con los orígenes de todo. Los protagonistas esta vez serán Julia Moriston y Henry Beauchamp, Ellen MacKenzie y Brian Fraser, dos parejas que, desde diferentes épocas, abren nuevas líneas narrativas que amplían el legado emocional y dramático de la saga. El estreno, además, será semanal, lo que estira su presencia en el calendario justo cuando más se necesita.

Con esta jugada doble —una despedida largamente anunciada y un nuevo comienzo cuidadosamente planeado—, Starz busca mantener vivo el fenómeno “Outlander” hasta el último segundo. Porque si algo ha demostrado esta historia es que no hay línea temporal, cambio histórico o distancia emocional que pueda contra su magnetismo. Ni siquiera el tiempo real. Porque aunque el final llegue en 2026, la conversación sobre “Outlander” está muy lejos de terminar.