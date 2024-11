Pantomima Full da el salto a las series de la mano de Disney+

El popular dúo cómico Pantomima Full, formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, dará el salto al mundo de las series con "Entrepreneurs", una producción original de Disney+ que se estrenará en 2025. La plataforma de streaming ha confirmado el proyecto, que contará con Bodegas y Casado no solo como creadores y guionistas, sino también como protagonistas. La serie promete una sátira divertida e irónica sobre el ecosistema de emprendedores y coworkings que ha proliferado en los últimos años.

"Entrepreneurs" seguirá la historia de Gonzalo (interpretado por Bodegas), un joven que ha dedicado su carrera a abrir bares de copas financiados por su padre, un exitoso empresario del sector hostelero. Sin embargo, cansado de los fracasos de su hijo, el padre decide darle una última oportunidad: cederle un local para que emprenda un negocio que no sea otro bar. Desorientado, Gonzalo asiste a una conferencia de emprendimiento donde conoce a Jacobo (Casado), un carismático pero poco fiable gurú del emprendimiento. Juntos, deciden abrir un coworking para atraer a otros emprendedores en busca de éxito. Sin embargo, la misión no será sencilla, ya que el espacio se llenará de freelance y profesionales de "nuevas profesiones" que, aunque prometen cambiar el mundo, no logran salir adelante. Para asegurar que el negocio no sea otro fiasco, el padre de Gonzalo impone a Julia (Aura Garrido), su hija responsable y eficiente, como supervisora. Ella deberá controlar las finanzas y evitar que el proyecto termine en ruinas, algo complicado en un entorno donde los sueños y la realidad chocan constantemente.

Rober Bodegas y Alberto Casado, Pantomima Full, en la serie "Entrepreneurs" Disney+

Por otra parte, además del dúo protagonista y Aura Garrido, el reparto de "Entrepreneurs" contará con nombres destacados del panorama audiovisual español, como Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Kimberley Tell, Lalo Tenorio y Santi Alverú, entre otros. La serie reunirá a un grupo diverso de personajes que encarnarán las distintas caras del ecosistema emprendedor, desde gurús y influencers hasta freelance que nunca han buscado un empleo tradicional.

Aura Garrido y Rober Bodegas en "Entrepreneurs" Disney+

La producción de "Entrepreneurs" corre a cargo de Pokeepsie Films, la compañía de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, en colaboración con Disney+. Sofía Fábregas, vicepresidenta de Producción Original de Disney+ España, ha expresado suentusiasmo por el proyecto: "No podemos estar más orgullosos de contar con el talento de Pantomima Full. Rober y Alberto han sido un auténtico descubrimiento: no solo son guionistas ágiles y brillantes, también son carismáticos actores. 'Entrepreneurs' respira frescura e inteligencia en cada frase". Sin duda alguna, la serie llegará en 2025, prometiendo una mirada crítica y humorística al mundo de los emprendedores modernos.