"Poquita fe" vuelve con cambios… y una pesadilla nueva para Raúl Cimas

Los rezos de los fans han sido escuchados: "Poquita fe" vuelve con una segunda temporada. Movistar Plus+ ha confirmado el inicio del rodaje con un vídeo protagonizado por Raúl Cimas, que, fiel al estilo de la serie, mezcla ficción y confesiones improvisadas. Esta nueva entrega llega con cambios significativos, empezando por su duración. Si la primera contaba con doce episodios –uno por cada mes del año–, ahora la cifra se reduce a ocho capítulos de 15 minutos.

El reparto mantiene a sus rostros principales, con Cimas y Esperanza Pedreño al frente, acompañados por Julia de Castro, Marta Fernández Muro, Chani Martín, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero, Pilar Gómez y Enrique Martínez. A ellos se suma Eduardo Antuña como una de las novedades de la temporada, aunque aún se desconocen detalles sobre su personaje.

El conflicto de la segunda temporada girará en torno a un problema de vivienda. Con su relación pendiendo de un hilo, Berta y José Ramón se ven obligados a buscar un nuevo hogar. Pero el mercado inmobiliario no se lo pone fácil y terminan aceptando una solución temporal: vivir con los suegros de José Ramón y su cuñada durante seis meses. Como era de esperar, el choque de personalidades y costumbres provocará situaciones incómodas, surrealistas y, sobre todo, hilarantes.

La serie, creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, mantiene su esencia de humor costumbrista con diálogos secos y situaciones que rozan el absurdo. La primera temporada logró conquistar a la crítica con su retrato tierno y cómico de la mediocridad cotidiana, y parece que la segunda seguirá explotando esa fórmula, ahora con el añadido de la convivencia forzosa.

Aunque Movistar Plus+ aún no ha anunciado la fecha de estreno, el regreso de "Poquita fe" ya está generando expectación. Con una historia más concentrada y nuevas dinámicas entre personajes, esta nueva tanda de episodios tiene todos los ingredientes para repetir el éxito de su predecesora.