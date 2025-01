"Prime Target", un genio matemático desata el caos global

Apple TV+ arranca 2025 con "Prime Target", una serie que mezcla conspiraciones, matemáticas y acción, protagonizada por Leo Woodall, a quien ya vimos destacar en "The White Lotus" y "One Day". La plataforma apuesta por un thriller que no solo explora los límites de la genialidad humana, sino también los oscuros intereses que la rodean. Creada por Steve Thompson, conocido por "Sherlock", la ficción apuesta por desvelar cómo los números pueden ser tan peligrosos como un arma.

En "Prime Target", Woodall da vida a Edward Brooks, un brillante estudiante de matemáticas que está a punto de resolver uno de los mayores misterios: encontrar un patrón en los números primos. Este descubrimiento, aparentemente académico, podría convertirse en la llave para acceder a cada computadora del planeta, un poder tan peligroso como codiciado. Pero Edward no está solo en su búsqueda. En su camino se cruza Taylah Sanders, interpretada por Quintessa Swindell ("Black Adam"), una agente de la NSA encargada de vigilar a matemáticos influyentes. Juntos, desentrañan una conspiración que amenaza con cambiar el equilibrio global.

El tono de la serie es adictivo. Para hacernos una imagen, es como una mezcla entre la intensidad de "El código Da Vinci" y la acción de la saga de “Jason Bourne”, que nos lleva por un laberinto que va desde debates matemáticos hasta persecuciones trepidantes. Además, el elenco incluye a pesos pesados como Stephen Rea, Martha Plimpton y David Morrissey, quienes aportan profundidad y carisma a esta ambiciosa producción de ocho episodios.

Detrás de cámaras, la producción no escatima en calidad. Ridley Scott, junto a su equipo de Scott Free Productions y New Regency, respalda esta creación. Además, Brady Hood dirige todos los episodios y también funge como productor ejecutivo, asegurando que cada escena mantenga la tensión y el atractivo visual característico de Apple TV+.

El primer episodio nos adentra en el mundo de Edward Brooks, un joven que desafía las leyes matemáticas, cuestionando cómo los números, supuestamente inmutables, pueden comportarse de formas inesperadas. Este avance llama la atención de su profesor, interpretado por Morrissey, quien pronto se da cuenta de las implicaciones de este hallazgo. Sin embargo, no solo son académicos los que se interesan. Agencias gubernamentales y figuras en las sombras comienzan a moverse para frenar a Brooks antes de que sea demasiado tarde.

Entre hostigamientos por las calles de Cambridge, pantallas de alta tecnología que emiten mensajes encriptados y tensos enfrentamientos en habitaciones llenas de humo, "Prime Target" construye un mundo donde la lógica se enfrenta al caos. La relación entre Edward y Taylah es como un oasis humanidad a la trama y, además, ofrece momentos de tensión y complicidad, mientras ambos luchan por sobrevivir en medio de un juego mucho más grande de lo que imaginaban.

La serie llegará el 22 de enero con un estreno doble, seguido de episodios semanales hasta el 5 de marzo. Con una narrativa que combina ciencia, misterio y acción, "Prime Target" tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo éxito de Apple TV+.

Si eres fanático de los thrillers con giros inteligentes y personajes carismáticos, esta es una cita obligada. ¿Es posible que los números no sean lo que parecen? "Prime Target" no solo explora esta posibilidad, sino que también plantea una pregunta más inquietante: ¿qué tan lejos llegaría el poder para controlar la verdad?