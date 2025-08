Ya puedes tener tu propio edificio de 'Aquí no hay quien viva'

Puede que hayan pasado dos décadas desde su último episodio, pero 'Aquí no hay quien viva' sigue más viva que nunca. Lo demuestra el último proyecto que ha conquistado a los fans: una maqueta de papel que reproduce al detalle el emblemático edificio de Desengaño 21.

El autor es Kiko Sánchez, diseñador e ilustrador, que ha volcado su pasión por la serie en una creación artesanal lista para montar en casa. No hablamos solo de la fachada: el interior también está recreado con mimo, desde la portería hasta los pisos, tomando como referencia escenas concretas de la tercera temporada.

Lejos de tratarse de un encargo oficial, el proyecto nace del cariño personal de su autor, que ya en su infancia intentó construir el bloque por su cuenta usando Paint y cartulina. Esta nueva versión, pensada a escala H0 (1:87), busca combinar ese recuerdo con un nivel de precisión propio del modelismo profesional.

Sánchez no ha contactado con los creadores originales, Alberto y Laura Caballero, pero sí ha dejado claro que se trata de un homenaje, hecho desde el respeto y el humor. De hecho, bromea con que no le manden un “cease and desist” porque es más precario que Belén, una de las vecinas más queridas de la serie.

Desde que compartió el resultado, las reacciones no se han hecho esperar. Decenas de seguidores han compartido fotos y mensajes agradeciendo esta iniciativa fan que, más allá del papel, vuelve a poner a 'Aquí no hay quien viva' en el centro de nuestras casas.