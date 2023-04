Por qué hay que saber cuándo parar: 7 series que pincharon en las últimas temporadas

¿Qué recorrido ha de tener una serie? ¿Hay alguna fórmula que sugiera el número de temporadas que tiene que tener una serie de éxito? Jacobo Delgado, guionista de Cuéntame cómo pasó, cree que todo se basa en el tipo de consumo: "Creo que lo que determina la duración de las series hoy día es el consumo, que ha cambiado. Antes se apostaba por series de largo recorrido que asegurasen meses de buena audiencia a las cadenas. Ahora, las plataformas cuelgan a menudo todos los capítulos el mismo día, con lo cual el impacto en el tiempo es mucho menor. Los productos envejecen antes y eso deja una profunda huella en el funcionamiento de la industria".

Sin embargo, aunque hoy las plataformas de streaming ofrezcan ese servicio de la inmediatez como aportaba Delgado, lo cierto es que, antes incluso de que existieran plataformas como Netflix o HBO, las series ya no funcionaban igual en su estreno que en su última temporada si estas habían sido muy largas. Y hay claros ejemplos tanto en las producciones estadounidenses como en las españolas. Estos son solo algunas de las series, con muchas temporadas a sus espaldas, que han recibido críticas por parte de los espectadores, tanto al finalizarlas como al haber alargado su trama demasiado.

Big Bang Theory

Big Bang Theory es una serie estadounidense que tiene doce temporadas. Su fama fue tal al principio que se dobló a multitud de idiomas y todas las televisiones comenzaron a emitirla. Se estrenó en 2007 y su último capítulo fue emitido en 2019. Una serie que hubiera seguido con su trama durante varias temporadas más sino hubiera sido por la decisión de irse del actor principal que interpretaba a Sheldon Cooper.

Además de las doce temporadas, hay que tener en cuenta que, de media, cada temporada tenía más de veinte capítulos. Lo que alargaba aun más la trama. Big Bang Theory empezó su emisión sin llegar a los diez millones de espectadores. Lograron superar los veinte millones en su novena temporada. Sin embargo, a partir de ahí, la audiencia fue descendiendo y perdiendo interés por la serie.

Dos hombres y medio

Dos hombres y medio también es una serie estadounidense que triunfó y que se dobló a otros idiomas a lo largo de sus doce temporadas. Comenzó con su emisión en 2003 y acabó en 2015. Esta sí es una de las series, según apuntaron numerosos fans cuando finalizó, que tenía que haber acabado antes. Muchas veces no es fácil decir dónde tendría que haber acabado. Sin embargo, con esta los espectadores lo tuvieron muy claro.

Neox estrena 'Dos hombres y medio' larazon

Pues el protagonista de Dos hombres y medio, Charlie Sheen, fue despedido a mitad de la octava temporada por problemas con el director de la serie. De hecho, la productora llegó a cancelarla debido a la salida de Charlie. No obstante, se volvió a emitir pasando a uno de los actores secundarios al papel de protagonista y diciendo en el argumento que Charlie había muerto. Esto no gustó nada a los espectadores, por lo que la serie perdió mucha audiencia cuando se conocieron todos estos datos.

Friends

Friends no podía faltar en esta lista. Y es que junto a Big Bang Theory, fue otra de las series estadounidenses que más gustó en España cuando se dobló. Sin embargo, también tiene un largo recorrido, concretamente diez temporadas, que fueron perdiendo audiencia por el camino. La serie duró justo también diez años, desde 1994 que se comenzó a emitir hasta su último capítulo en 2004.

Por aquellos años, la serie generó mucha curiosidad entre la población estadounidense. Tanto que su primera temporada llegó a tener veinticuatro millones de espectadores de media. Si es cierto que hay que incidir en que ninguna temporada ha bajado de los veinte millones de espectadores en su estreno. Sin embargo, su mejor marca fueron cerca de los treinta millones en su segunda temporada, dato que acabó perdiendo audiencia hasta llegar a la última con veintidós millones.

Cómo conocí a vuestra madre

Cómo conocí a vuestra madre o How I met your mother, tampoco podía faltar en esta lista. Otra serie estadounidense de éxito junto con Friends y Big Bang Theory. Esta serie tiene nueve temporadas, comenzó a emitirse en 2005 y finalizó en 2013. Prometía mucho pero los productores decidieron alargar tanto la trama que no gustó nada a los espectadores.

Cómo conocí a vuestra madre La Razón Internet

De hecho, el día que se emitió el último capítulo, decepcionó tanto a los fans que hicieron del nombre de la serie trending topic en Twitter durante varios días. En esos tweets se podían leer numerosas críticas que hablaban sobre lo extensa que habían hecho la trama. Motivo también por el que perdió mucha audiencia. Sin embargo, el año pasado se emitió la secuela independiente Cómo conocí a vuestro padre, serie que ya lleva dos temporadas y que no está obteniendo datos tan buenos como la primera.

La que se avecina

Pasando a tratar las series españolas, La que se avecina no podía faltar en esta lista. Al igual que Aquí no hay quien viva, serie de los mismos directores, parece que nunca van a tener fin. La que se avecina lleva ahora mismo emitidas trece temporadas y ya se está grabando la decimocuarta. Los directores firmaron ya el año pasado por dos temporadas más, es decir, que también habrá una decimoquinta temporada.

Sin embargo, la última que se emitió, la trece, ya no gustó tanto a los espectadores. Durante tanto recorrido, la serie ha ido perdiendo a actores que eran imprescindibles para la trama, no obstante decidieron continuar adelante. Tanto fue esto que, para alargar más la trama, ya en la última temporada, los protagonistas se mudan a otro edificio donde tendrán que hacer frente a nuevos conflictos con nuevos vecinos. Esto no gustó nada a muchos espectadores que creyeron que La que se avecina había perdido su esencia original.

Cuéntame cómo pasó

Cuéntame cómo pasó tampoco podía faltar en esta lista después de 22 temporadas. Comenzó a emitirse por la televisión en el año 2001 y desde entonces, cada temporada se centra en un momento importante de la historia de España. A la audiencia le gustó mucho esta serie y el poder ver como la familia de los Alcántara hace frente a todos esos episodios de la historia.

Serie 'Cuéntame cómo pasó'. Vajilla Duralex. RTVE La Razón

Sin embargo, con más de 400 capítulos a cuestas, los datos de la serie cada vez son más bajos. Aun así, la decisión todavía no está tomada, por lo que se desconoce si Televisión Española seguirá con otra temporada o ya lo hará a modo de despedida.

Los Serrano

Los Serrano fue otra de esas series españolas que comenzaron muy fuerte en su emisión en el año 2003. Finalizaron en 2008 con datos no tan buenos y con un final que no gustó a todos los espectadores. Las audiencias fueron claras y comenzaron a descender de manera vertiginosa en su quinta temporada, cuando Verónica Sánchez, que interpretaba a Eva y formaba una de las tramas más queridas, toma la decisión de dejar la serie. En la sexta temporada tomó la misma decisión Fran Perea y las audiencias continuaron bajando.

De hecho, su dato más alto lo consiguieron en la segunda temporada con casi un 40% de cuota de pantalla. No obstante, en la última se fueron con un 21,8%, casi una pérdida del doble en cifras. Unos datos que dejan claro que la serie, aunque hoy se la sigue recordando con mucho cariño, tenía que haber acabado mucho antes.

Así que como señalaba el guionista Jacobo Delgado, quizás todo se base en el "consumo", es decir, en las audiencias y en el saber cuándo parar a tiempo si la serie tiene unas buenas métricas. Pues como se ha visto en los ejemplos, ninguna serie terminó a su debido tiempo y, por ello, las audiencias solo bajaron.