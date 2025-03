¿Qué ha sido de Elisa Drabben? La nieta de Concha en 'Aquí no hay quien viva'

Pasan los años y las series se suceden. Además, ahora existe un mayor volumen de producción y emisiones a través de las diferentes plataformas de streaming. En España, se han estrenado muchos proyectos de gran nivel y algunos han conseguido traspasar fronteras embelesando a los espectadores. De hecho, hay una de las series que por muchos años que pase desde su última emisión, sigue siendo un éxito de masas: 'Aquí no hay quien viva'.

Actualmente, en 2025, es prácticamente imposible encontrarse con alguien en España que no haya oído hablar de ella o, incluso, que no haya visto alguno de sus episodios. Las emisiones en Antena 3terminaron en 2006, aunque luego se haya vuelto a poner en antena en otras cadenas, y a estas alturas sigue generando contenido acerca de sus personajes.

Elisa Drabben, más conocida como "la nieta de Concha"

De entre todos los protagonistas de la mítica serie, hoy os vamos a hablar de uno de los personajes más secundarios. Nada más y nada menos que de la actriz Elisa Drabben: "Rebeca, la hija de Armando y nieta de Concha". Su papel en la producción fue escaso, tan sólo participó en nueve episodios de 'Aquí no hay quien viva', y lo realizó cuando todavía era una niña.

Este reducido papel le sirvió para comenzar su trayectoria profesional en este ámbito. "Es difícil ser niño actor y, con los años que pasan y sobre todo las etapas más importantes tu vida, perfectamente podría haberme desenamorado de la profesión", explicó en una entrevista con el medio Salamanca al día.

Además, tal y como recoge Infobae en un artículo, en una entrevista de Elisa Drabben con el blog Barnafotopress apuntó: "No dejé en ningún momento mis estudios, a pesar de haberme divertido mucho leyendo los guiones. Un niño es un niño y tiene que ser así. Y a mis padres los he tenido siempre en todo este proceso".

¿Cómo ha continuado su trayectoria profesional?

Tras su interpretación en esta serie, la actriz también ha participado en otros proyectos televisivos de gran nivel como 'Hospital Central', 'El síndrome de Ulises', 'El Pueblo' o 'Grasa', entre otras.

Eso sí, según Infobae, durante el periodo de 2015 al 2017, Elisa Drabben "estudió realización de proyectos audiovisuales y espectáculos en el Centro Público Integrado de Formación Profesional José Luis Garci, algo que le ha servido, en los últimos años, pasa asistir o liderar la producción de diferentes anuncios y videoclips, además de trabajar como gerente general en la empresa de distribución de iluminación para espectáculos Spai Teatro y Televisión SL".

"Mi padre viene de la iluminación en danza y es técnico y siempre me había plantado en un teatro. Al acabar el bachillerato y buscar una opción B pensé que estudiar realización me podía ayudar mucho a retroalimentarme en un set de rodaje. Me permite entender lo que sucede y que al final toda pueda salir mejor", señaló en la entrevista en el blog Barnafotopress.

Por otro lado, hay que señalar que no ha dejado de lado su faceta de actriz. Actualmente, es parte del elenco de la obra de teatro 'Marujonas' que está creada por Yeison Foreso y Carolina Mocho, con la que ha actuado en diferentes ciudades españolas. Además, según apunta Infobae, "la próxima vez que actuará será en Valladolid, con una función el día 27 de marzo".