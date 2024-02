Quién es quién en "Sueños de libertad", nueva serie diaria de Antena 3

Falta apenas poco más de una semana para que Antena 3 emita el primer episodio de su nueva apuesta diaria por la ficción. El próximo domingo 25 de febrero llega a Antena 3 "Sueños de libertad", y a partir del lunes Los personajes de ‘Sueños de libertad’ estrenará un nuevo capítulo de lunes a viernes a las 15:45 horas, justo antes de ‘Amar es para siempre’.

Para aquellos que quieran seguir la serie desde el principio mostramos quién es quién en la nueva ficción de Atresmedia.

Natalia Sánchez es Begoña Montes

Begoña es una mujer criada por su padre con ciertas libertades que algunas mujeres de la época no se le permitían. Se forma como enfermera. Al casarse con Jesús pierde esas libertades: ya no trabaja de enfermera e intenta mantenerse en su papel de “señora de Jesús de la Reina”. Pero hará todo lo posible por recuperar lo que ha perdido.

Alain Hernández es Jesús de la Reina

El primogénito de Damián lleva con mano firme la empresa familiar. Pero Jesús no sólo es un implacable hombre de negocios, también es un maltratador psicológico encubierto y un celópata. Sin que uno se dé cuenta es capaz de manipular para conseguir lo que quiere.

Dani Tatay es Andrés de la Reina

El hijo pequeño de Damián es un alma libre. Después de dedicar su vida al ejército, vuelve a casa con una lesión ocasionada por un accidente que se llevó la vida de su mentor. Nunca ha querido tener mucho que ver con la empresa, en parte porque no se lleva bien con su hermano Jesús, a quien considera un ególatra, de ahí a que siempre haya hecho su vida lejos de la familia. Pero eso está a punto de cambiar.

Nancho Novo es Damián de la Reina

Damián de la Reina, es el padre de Jesús, Marta y Andrés. Junto a su gran amigo Gervasio Merino, funda Perfumerías de la Reina en 1928. Años después, Damián aun lleva la empresa con su hijo Jesús y su hija Marta, quien se ocupa de las ventas de la fábrica. Aunque fastidia a Jesús, que querría que ya estuviera jubilado, Damián sigue al pie de la empresa.

Ana Fernández es Digna Vázquez

Es cuñada de Damián y difunta de Gervasio, el cofundador de Perfumerías de la Reina, pero tras su fallecimiento y la huida de su hijo Valentín tras robar a la empresa, Digna ha dejado de ser la mujer del dueño del negocio, al ama de llaves de su cuñado, Damián. Con el que se siente muy agradecida por no dejarla en la estacada. A Digna le quedan dos hijos a los que quiere con locura, Joaquín y Luis.

Roser Tapias es María Duque

María es hija del capitán Duque, amigo y mentor de Andrés de la Reina. María es una mujer educada para ser buenas esposa y mejor madre. E intentará ponerlo en práctica cuando se ennovia con Andrés.

Marta Belmonte es Marta de la Reina

Única hija del patriarca, está casada con Jaime Berenguer, un médico que lleva años ejerciendo en un mercante y pasa largas temporadas fuera de casa. Marta, lleva años muy sola y centrada únicamente en ser valorada en la empresa igual que a su hermano Jesús. Es resolutiva, implacable y profesional. Pero le falta algo en su vida, un amor de verdad.

Javier Beltrán es Joaquín Merino

Joaquín siempre fue el más preparado de los Merino. Su sueño era poder dirigir, junto a su padre y su tío Damián, el negocio familiar, pero, tras la muerte de Gervasio y la huida de Valentín, tiene que conformarse con ser el encargado de la fábrica y llevar una vida muy distinta a la que había imaginado. Está casado con Gema, una mujer que se da muchos aires de grandeza.

Agnès Llobet es Gema Azcona

Gema forma parte del servicio de la mansión De la Reina y es la mujer de Joaquín Merino. Cuando conoce a Joaquín, se enamora de él. O más bien de las oportunidades de su apellido.

Daniel Albaladejo es Don Agustín Mendieta

Es el párroco de la colonia, un hombre de Dios al que le gustan muchos los placeres terrenales, sobre todo, el dinero.

Juan Gea es Isidro Valero

Isidro es el padre de Fina. Y lleva trabajando en casa de los De la Reina desde siempre. Es el chofer de la familia. Isidro es un hombre discreto y, por eso mismo, don Damián le tiene tanto afecto: sabe que puede confiar en él.

Alba Brunet es Fina Valero

Fina trabaja en el almacén de la tienda desde hace un par de años y todo el mundo da por hecho que su soltería tiene que ver con la elección de la muchacha de no casarse para atender a su padre. Aunque la realidad es muy distinta: si no conoce varón es porque los hombres no le interesan lo más mínimo… Es lesbiana. Es la gran amiga de Carmen y con el tiempo, también de Claudia.

Guillermo Barrientos es Luis Merino

El hijo más pequeño de Digna siempre ha sido un verso libre. A diferencia de Joaquín, Luis se rebela contra la situación en la que vive y muestra su indomabilidad luchando contra las injusticias a las que le somete su primo Jesús por ser hermanos del ladrón de la empresa, Valentín. Además, Luis es un artista, se encarga de la elaboración de los perfumes de la marca. Ha heredado el talento y el oficio de su padre Gervasio, cofundador de Perfumerías de la Reina.

Carolina Lapausa es Luz Borrell

Luz no lo tiene nada fácil cuando llega al dispensario para ejercer de doctora. Tiene que ganarse la confianza de los operarios hombres, quienes rechazan que una mujer les atienda. Pero, enseguida, lo consigue demostrando que, ante todo, es una profesional con vocación, licenciada en la Universidad de Barcelona y formada junto a su padre, el doctor Borrell, del que aprendió todo lo que sabe.

Alejandra Meco es Elena Barco

Es la secretaria de Jesús y siempre cede a su seducción. Cuando Elena que defiende la estampa de familia feliz que forma con Begoña, se abrirá a la idea de poder chantajearle.

Antonio Romero es Gaspar de la Hoz

Gaspar es el responsable de la cantina de la colonia. Dicharachero, generoso y honrado, Gaspar es el confesor y amigo de toda la gente de la colonia. Además, está muy enamorado de su novia Sonsoles, pero ¿ella de él?

Isabel Moreno es Claudia Díez

Claudia es de Don Benito, en Badajoz, y desde que era una cría su sueño era trabajar en Perfumerías de la Reina, igual que su madre. En cuanto tiene edad para hacerlo coge un autobús y se planta en Toledo para trabajar como dependienta de la tienda con Carmen y Fina.

José Milán es Tasio García

Anastasio –Tasio–, es la manzana podrida de la fábrica y trabaja en el área de almacén y las cocheras. Engaña, miente, se gasta los cuartos en timbas... hace cualquier cosa para salirse con la suya. Nadie se explica por qué sigue trabajando en la fábrica. Aun así, las trabajadoras de la fábrica se enamorarán de él y Tasio las llevará por el camino de la amargura.

Candela Cruz es Carmen Recas

Carmen una chica Sevillana de armas tomar, es echada para adelante y sin pelos en la lengua. Es dependienta de la tienda y la novia de Tasio, a pesar de que este parece que tiene ojos para todas, menos para ella. Fina es su gran amiga y con la llegada de Claudia, forjarán una amistad entre las tres, tierna y noble.

Amanda Cárdenas es Julia de la Reina

Hija de Jesús y Clotilde, aunque la realidad es otra. Crece en un internado en Suiza y, cuando su padre se casa con Begoña, esta se empeña en traerla de vuelta y que viva con ellos. Julia adora a su padre y es una chica noble, pero conectará pronto con Begoña, sobre todo cuando vea cómo Jesús no se porta bien con ella. También comenzará a sentir devoción por su tío Andrés, a quien apenas conocía.

Pablo Béjar es Mateo Carpena

Tras una crisis de fe que le hará abandonar el seminario, Mateo entrará a trabajar en la colonia buscando aclarar sus ideas. trabaja en la sección de transportes de la fábrica, pero a veces también echa una mano en saponificación.