Las series más esperadas de 2025

El año 2024, a nivel de ficción, podría calificarse como «el año que esperamos», porque pusimos nuestras expectativas en todas aquellas series que nos prometieron que llegarían a lo largo del 2024, y no fue así. Por eso este 2025 no solo vendrá cargado de apuestas nuevas y frescas, si no también de grandes producciones muy esperadas por los espectadores que se quedaron con buen sabor de boca con temporadas anteriores.

Sin duda una de las más demandadas es la quinta y última entrega de una de las sensaciones de los últimos años, «Stranger Things» (Netflix). Desde el estreno de la entrega anterior en julio de 2022, la información de la serie de los hermanos Duffer ha llegado con cuentagotas. Guiones, imágenes del rodaje y los títulos de los episodios han sido aperitivos que se desatarán en cuanto se anuncie la fecha de la entrega que pone fin a esta serie que tiene millones de adeptos. En esta línea también es muy esperada la segunda parte de «The Last of Us» (Max), la postapocalíptica aventura protagonizada por Pedro Pascal llegará a principios de este año y lo que sabemos es que en esta ocasión solo serán siete episodios.

Sin duda, «The White Lotus» es una de las ficciones de Max que los fanes más añoran tras los éxitos de las dos primeras entregas. La plataforma ya ha anunciado que su estreno tendrá lugar el próximo 17 de febrero. En esta tercera temporada, la sátira social está ambientada en un exclusivo resort tailandés y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana. Los protagonistas serán Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook y Jason Isaacs, entre muchos otros. También en Max, llegará mucho antes, el 9 de enero, «The Pitt», nuevo drama médico protagonizado por Noah Wyle sobre los desafíos de los trabajadores del sector sanitario en Estados Unidos. Ese mismo día llegará a Netflix un western en formato miniserie protagonizada por Taylor Kistch y Betty Gilpin «Érase una vez el oeste». Disney+ se suma al calendario el 28 de enero con «Paradise» creada por Dan Fogelman. Un thriller protagonizado por Sterling K. Brown y James Marsden sobre el asesinato del presidente de los EE.UU., presuntamente a manos del jefe de su servicio secreto.

Atresplayer no se quedará atrás este 2025, después de cerrar el año pasado como la plataforma que ha estrenado más nuevos títulos de ficción española. Así el 16 de febrero llega la esperadísima «FoQ. La nueva generación». Un nuevo grupo de alumnos y profesores regresan al Zurbarán en esta ficción creada por Carlos García Miranda. Abril es otro mes marcado en el calendario de la plataforma de Atresmedia para lanzar «Mariliendre», la serie musical creada por Javier Ferreiro, con la producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi. En febrero Netflix ya ha confirmado para el día 20 el lanzamiento de la primera serie de Robert de Niro como protagonista, «Día Cero», en donde interpreta al líder del mundo libre enfrentándose a un ciberataque devastador. Tres días más tarde la NBC lanza un spin off de la famosa «Suits» bajo la marca «Suits: L. A.) y con Stephen Amell como protagonista.

En este mismo mes llegarán a nuestras pantallas dos grandes producciones españolas. La primera, todavía sin fecha exacta, es «La vida breve», de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, una serie para Movistar Plus+ en clave de comedia sobre el reinado de Luis I con un reparto de lujo: Carlos Scholz, Javier Gutiérrez y Leonor Watling. El 27 llega «Su majestad» (Prime Video), lo nuevo de Borja Cobeaga protagonizada por Anna Castillo en el papel de una princesa que debe ponerse al mando de la Casa Real tras la huida de su padre el Rey. En marzo aparecerá en nuestras pantallas «Daredevil: Born Again», interpretado por Charlie Cox, con una trama con más secretos que los servicios de inteligencia. Junio es el mes para el regreso de Dexter Morgan en «Dexter: Resurrection» (SkyShowtime), continuación de «Dexter: New Blood». También en verano una de las grandes apuestas del año que viene de la mano de Disney+, «Alien: Planeta Tierra», de la mano de Noah Hawley, responsable de «Fargo» y «Legion», y que está ambientada unos pocos años antes de la película original de Ridley Scott. La serie está protagonizada por un dispar grupo de soldados que investigan una nave recién estrellada en la Tierra.

Sin fecha

Llegamos a las series de las que no sabemos las fechas de estreno aunque sí están confirmadas para el 2025. Nos llama la atención la nueva ficción de Daniel Écija, «La agencia», la adaptación española de «Dix pour cent», conocida internacionalmente como «Call My Agent», y con un reparto de lujo: Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo. En esta rama también «El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante», el nuevo spin-off de «Juego de tronos» para Max, de George R. R. Martin e Ira Parker. También la interesante «La canción» de Fran Araújo y Pepe Coira para Movistar Plus+. Los responsables de «Rapa» se atreven ahora con la historia del triunfo español de Massiel en Eurovisión en 1968. Para expectación, la del estreno de «Ena» la serie de Javier Olivares para RTVE que adapta la novela de Pilar Eyre sobre la vida de la reina Victoria Eugenia. Netflix tiene como apuestas sin fecha «El eternauta», la adaptación de cómic protagonizada por Ricardo Darín sobre una misteriosa invasión alienígena y «El refugio atómico» (Álex Pina y Esther Lobato), drama apocalíptico sobre un refugio de lujo para los más ricos ante la inminente III Guerra Mundial. Y la nueva de Taylor Sheridan para SkyShowtime del universo «Yellowstone», «The Madison», un spin off protagonizado por Michelle Pfeiffer. Tampoco tiene fecha la coral «All’s Fair», de Ryan Murphy para Hulu, con un drama de abogados con una lista de actores y actrices de infarto: Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash, Kim Kardashian y Ed O’Neill, ente otros. Y Disney+ se apunta al despiste de fechas con una miniserie protagonizada por Ellen Pompeo y Mark Duplass y basada en hechos reales bajo el nombre «Una buena familia americana».

Sobre fechas ya muy desconocidas o incluso insuficientes se encuentra «Blade Runner 2099» (Prime Video), secuela de «Blade Runner 2049», la película de 2017 dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling, Harrison Ford, Dave Bautista y Jared Leto, entre otros. Parece que las huelgas de guionistas y actores acabarán relegándola a finales de 2025 o incluso al año 2026. Tampoco la segunda entrega de la esperadísima «Miércoles» tiene fecha exacta para su estreno en Netflix, aunque sí que se anunció el final del rodaje y el plan de estrenarla este año, protagonizada por Jenna Ortega como la pequeña de los Adams.

Además, quedarían pendientes «Chad Powers» (Disney+), «The Chair Company» (Max), «Dime tu nombre» (Prime Video), y así hasta al menos 700, la cifra de las estrenadas en 2024. Así que pónganse cómodos, pasen y vean. Llega el 2025...