2024: Año de orgullo para las series españolas

El 2024 ha sido un año con altibajos en lo que a series se refiere. No han destacado ficciones por encima de las demás, salvo aquellas que son acotadas por su propio final en seis, ocho o diez episodios. Triunfan las producciones finitas donde antes lo hacían producciones con cuatro temporadas o más. Además, nos hemos pasado más de la mitad del año esperando continuaciones que nunca han llegado, y nos hemos conformado con temporadas puente que han seguido con una inercia plana un éxito ya conseguido. Sin embargo, sí hemos encontrado apuestas verdaderamente inesperadas por ideas nuevas y arriesgadas, aunque también hemos tenido que acostumbrarnos a muchas malas series que no han dado más de sí. Y, como cada año, producciones que inexplicablemente no han pasado de una sola entrega, por retirada o cancelación, aunque los espectadores clamaran por su continuación.

Altos y bajos

Poco más hay que decir de aquellas series que se han encumbrado por sí solas, como ha sido alguna de las consideradas entre las mejores. Hablamos de «Querer» (Movistar Plus+), el duro retrato de Alauda Ruiz de Azúa sobre 30 años de acoso sexual y violación en un matrimonio convencional; «Yo adicto» (Disney+), la personalísima y biografía ficcionada de Javier Giner y sus adicciones, con un Oriol Pla que debería llevarse más de un premio por su papel protagonista; la repetida loa a la cinematográfica «Los años nuevos» (M+), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y «Celeste», la serie de Diego San José con una Carmen Machi sobresaliente como la gris e impecable inspectora de Hacienda . Mención especial para una cita diaria. Es el caso de «Sueños de libertad», que no solo ha conseguido situarse como una de las series más vistas de la televisión, si no que consiguió coger el testigo de «Amar es para siempre» (Antena 3) con la cabeza muy alta. Atresplayer, la plataforma de Atresmedia, no se quedó atrás con estrenos de altura como «La pasión turca», «Red Flags» y «Beguinas». También reseñaremos fuera de concurso la inteligentísima «Cómo cazar a un monstruo», molesta e indignante pieza de Carles Tamayo para Prime Video que ha hecho trizas y recompuesto para bien el género del true crime.

Por méritos propios recordaremos «Mi reno de peluche» (Netflix), que visibiliza el acoso y tuvo vida fuera de las pantallas y camino de los tribunales; también la tercera temporada de «The Bear» (Disney+), que, lejos de dejarse llevar por los éxitos de las dos primeras, instó a Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) a hacerse a un lado (o quedarse encerrado en la cámara frigorífica) para revisitar el pasado y hacer carne a sus secundarios; el paseo que supone la cuarta entrega de «Solo asesinatos en el edificio» (Disney+) y el lujo de «Nos vemos en otra vida» (Disney+), un ejercicio valiente y comprometido para ver en primera fila cómo se llevaron a cabo los atentados del 11-M en Madrid. El año ha deparado alguna sorpresa inesperada como es el caso de la delicia de «Agatha All Along», la miniserie de Disney+, un loco aquelarre encabezado por el personaje de la bruja de «WandaVisión», interpretada por Kathryn Hahn. También disfrutamos de la primera serie de un villano sin su superhéroe. Hablamos de «El Pingüino», la ficción con un irreconocible Colin Farrel en el papel de un oscuro Ozz Cobb que busca recuperar todo el poder de Gotham a toda costa, en un spin off de la película de 2022, «The Batman». Si dejamos de lado la ficción, no del todo, e investigamos al creciente true crime, hay que detenerse en «El caso Asunta», protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa bajo la batuta de Ramón Campos para Netflix. Una obra de ingeniería que nos apretó fuerte el corazón. Mención también a la inteligentísima «Clanes», que hizo suya una trama muy española.

También 2024 ha sido un año para regresos, cancelaciones y decepciones. En enero de este año el primer bocado televisivo llegó frío en «True detective: noche polar», que renovó la saga con actuaciones como la de Jodie Foster en un misterio sin fondo. Además regresó a nuestro lado «El inmortal», la serie creada por José Manuel Lorenzo con Álex García que hizo arder Madrid. A caballo regresó «Yellowstone» (SkyShowtime») con la segunda parte de su quinta temporada. En los últimos días de diciembre apareció «El juego del calamar», que inacabada, dejó un sabor agridulce en espera de la última entrega en 2025. Tampoco hay que desmerecer los intentos de Disney+ para revitalizar la franquicia de Star Wars, que si bien ha tenido irregulares resultados, con «The Mandalorian» como su actual abanderado del éxito, y que este año estrenó una tercera temporada más liviana, fracasó al cancelarse «The Acolyte», pero ha recuperado algo de empuje con su nueva ficción, «Tripulación perdida».

El acoso escolar tuvo una gran punta de lanza con la turbadora «Ni una más», de Netflix, basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral. En esta lista tampoco podían faltar pequeñas joyas como «Como agua para chocolate» (Max), que sin aburrir recuperó para bien la espectacularidad del realismo mágico. Pero no todo son dramas y rescatamos el estreno de «Atasco» de Prime Video para disfrute de muchos con pequeños sketches con grandes cómicos de nuestro país, y la más reciente «Mamen Mayo» (SkyShowtime) con Silvia Abril, que consigue sacar lo mejor de todos nosotros con una sonrisa y, a veces, carcajada contenida. Expectación generó «Disclaimer» de Apple TV+, que era mucho, de Cuarón, pero no tanto, aunque la plataforma sigue con éxitos como «Slow Horses» que se crece a cada temporada y «Los amos del aire», interesantísima ficción sobre los pilotos que llevaron la guerra a la puerta de Hitler. No quiero dejar en el tintero, «Las aventuras (completamente inventadas) de Dick Turpin», con un Noel Fielding desatado, o la deliciosamente cómica «Palm Royale», ambas de Apple TV+. Algo tarde pero a tiempo llegó «Chacal» en SkyShowtime, que presentó un elegante asesino a sueldo de la mano de Eddie Redmayne, con una doble vida con besos a Úrsula Corberó que tendrá segunda temporada.

Finales y cancelaciones

►La llegada de nuevas series significa que casi otro tanto acaban o son canceladas a pesar de haber gustado. Así, el total de las desaparecidas supera las 200 producciones de las que destacaremos algunas. «The Old Man» (Disney+) con Jeff Bridges sólo llegó hasta la segunda entrega; «Good Omens» fue víctima del presunto escándalo sexual de Neil Gaiman; Rob Lowe y su «Inestable» (Netflix) alcanzó dos entregas; «Kaos» (Netflix) cayó en el primer asalto; «La reina serpiente» (M+), dos; «Los héroes del tiempo» (Apple TV+) sólo hizo una entrega; «Los detectives muertos» no tendrá segunda temporada y «The Acolyte» (Disney+) no consiguió «la fuerza» para llegar a la segunda. «Halo» de SkyShowtime, «Outer Range» de Prime Video, «Tokyo Vice» de Max, «NCIS: Hawaiʻi» y «Las Vegas» (CBS). No dejaron «The Good Doctor» tras la séptima, al igual que «El Joven Sheldon», Pena lo de «Entrevías» y «30 monedas».