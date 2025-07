Las series más vistas de 2025: Netflix, Amazon y Apple dominan el Top 10

A mitad de 2025, el ranking de las series más vistas en plataformas de streaming está liderado por Netflix, Amazon y Apple, que concentran los cinco primeros puestos del Top 10, según datos de Nielsen. El regreso de 'El Juego del calamar' en su temporada final ha sido el fenómeno del año, superando incluso a 'Reacher', el thriller de acción de Amazon que ha capturado a millones de espectadores y consolidado el gusto de su audiencia por este tipo de contenido. 'Reacher', basado en las novelas de Lee Child, se sitúa al nivel de otros éxitos del gigante del comercio electrónico como 'Jack Ryan', 'The Boys', y las series de fantasía 'Los anillos de poder' y 'La Rueda del Tiempo'. Apple también se posiciona fuertemente en el listado, reflejando el creciente peso de las nuevas plataformas. Por primera vez, Nielsen ha hecho público el listado completo, mostrando cómo evoluciona el consumo de series en la era multiplataforma.

Netflix lidera pero no domina

Aunque Netflix sigue liderando en número de éxitos dentro del Top 10, su dominio ha disminuido notablemente en comparación con años anteriores. En 2021, el gigante del streaming controlaba más del 80 % de la cuota de audiencia entre los programas más vistos; hoy, esa cifra ha caído a cerca del 50 %, según datos de Entertainment Strategy Guy y Nielsen. Este descenso se explica por el crecimiento acelerado de competidores como Amazon, Apple TV+, HBO Max, Hulu y Paramount+, que han captado millones de nuevos suscriptores y producido títulos capaces de rivalizar en impacto. HBO, por ejemplo, ha logrado tres éxitos importantes con 'The Last of Us', 'The White Lotus' y 'The Pitt', aunque dos de ellos no figuran en el Top 10 oficial debido a su estreno en televisión conveccional. A pesar de la competencia, Netflix sigue generando más visualizaciones que Disney+, Hulu y Peacock juntos, manteniéndose como referente de éxito sostenido.

Así queda el top 10 a junio de 2025