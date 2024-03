Shannen Doherty explica la broma que desencadenó su mala relación con Jennie Garth en "Sensación de vivir"

Sabemos que Shannen Doherty no está pasando por su mejor momento vital. La actriz de "Embrujadas" ha pasado en poco tiempo por un divorcio, por la diagnosis de un cáncer (2016) y el avance de la enfermedad con metástasis en el cerebro. Además, aprovechando entrevistas recientes, la actriz ha cargado contra antiguas compañeras de varias series, explicando cómo ha sido su relación con Alyssa Milano, hasta estallar, y recientemente qué problema desató una mala relación con Jennie Garth en "Sensación de vivir".

Para sus últimas revelaciones ha acudido al podcast de su compañero de reparto en la serie de los 90 Brian Austin Green, "Let's Be Clear". Y es que por un motivo o por otro Shannen se puede calificar de controvertida por su trato con sus compañeros y explicó hace poco que llegaron a echarla de la serie. tras la cuarta temporada. En esta ocasión se refirió a su mala relación con la actriz que interpretaba a Kelly Taylor, Jennie Garth: "Recuerdo cuando empezó a haber tensión en el set y siempre fue maravilloso para mí que los chicos se llevaran tan bien. Vosotros siempre os apoyasteis mucho y se felicitaron mutuamente y no fue necesariamente lo mismo con las chicas".

El propio Brian, que interpretó a David Silver, afirmó saber del tema: "Digamos que no fue lo mismo con las chicas", intentó suavizar pero Doherty le corrige: "Siento que estás endulzando un poco la situación... Recuerdo que se convirtió en algo muy difícil y competitivo para todos nosotras". Y Brian rememoró que "no era una situación fácil de ver" poniendo como ejemplo una situación que compartió con el actor Ian Ziering (Steve Sanders): "Recuerdo que en un momento hubo una pelea fuera del set. Entonces, fuimos nosotros dos los que intervinimos, más o menos, en el medio para evitar que se intensificara".

Doherty puso entonces las cartas sobre la mesa y explicó que su enemistad fue por una broma que se les fue de las manos: "Lo que es realmente gracioso acerca de esa pelea que fue entre Jennie y yo, y que comenzó, no sé si recuerdas por qué empezó, ella estaba haciendo lo que llamaba 'Día de bajar pantalones', donde les quitaba los pantalones a algunos miembros del reparto de una manera divertida, pero algunos de ellos se estaban molestando bastante con eso".

Como mujer con temperamento Shannen quiso devolverle la broma: "Le di la vuelta y dije: 'Día de subirse la falda'", explicó y añadió que su compañera "siempre usaba calzoncillos tipo bóxer de Calvin Klein para hombre debajo de la ropa. Así que no pensé que fuera gran cosa". Tras el 'Skirt Up Day' (Día de levantar la falda) Garth "perdió el control y yo simplemente no estaba de humor para dar marcha atrás".