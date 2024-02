Las 'Embrujadas' estallan contra su hermana, Alyssa Milano: ''Te hemos protegido durante mucho tiempo''

En los 2000 llegaba a nuestras televisiones ‘Embrujadas’, una serie que reunía a tres hermanas brujas llamadas Prudence, Piper y Phoebe; e interpretadas por Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano. La ficción, a pesar de convertirse en una serie de culto, también provocó la curiosidad de muchos de sus fieles seguidores por los conflictos internos que existían entre las actrices, especialmente entre Doherty y Milano provocando la salida de la primera e incorporando a una cuarta hermana llamada Paige e interpretada por Rose McGowan.

18 años después de que su emisión terminase con su octava temporada, las actrices han vuelto a sacar a la luz las rencillas abriéndose como nunca antes lo han hecho. Holly Marie Combs confesó en el podcast 'Let's Be Clear', junto a Doherty, que un productor le había contado que Milano había amenazado con demandarlos por un ambiente laboral hostil si no despedían a la actriz que interpretaba Prue.

Milano, aprovechando un panel que tenía, el pasado 2 de febrero, en la MegaCon de Orlando, quiso responder a sus hermanas en la ficción: "Sabía que esto iba a salir de un modo u otro, y quiero ser muy meditada en cómo responder a algo así, y solo diré que estoy triste", comenzaba diciendo.

"No creo que esté triste por mí o por cómo afecta o no a mi vida. Estoy principalmente triste por los fans. Estoy muy triste por una serie que ha significado tanto para tanta gente y que ha quedado mancillada por una toxicidad que a día de hoy todavía sigue presente tras un cuarto de siglo", continuaba diciendo la actriz alegando que siente pena de que el resto de actrices se hayan quedado estancadas en los conflictos del pasado.

."He trabajado muy duro en estos últimos 25 años para sanar todos mis traumas, y no es solo todo el trauma que yo viví mientras grababa, sino todos mis traumas. He trabajado muy duro para sanar todas las partes porque entiendo que la gente herida hiere gente y mi intención es ser una persona curada que ayude a curar gente".

Tan solo dos días después, en el mismo evento, Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Rose McGowan han querido responder a Milano: "Simplemente contamos la verdad porque la verdad importa. En este punto de mi vida, con mi diagnóstico, luchando contra una terrorífica cada día de mi vida, es increíblemente importante para mí que la verdad sea contada en oposición a la narrativa que otros han publicado contra mí. Lo contamos juntas. Contamos nuestra verdad y la mantenemos. No hay un revisionismo de la historia en la verdad que sé que contamos", comenzaba a leer Doherty desde su teléfono móvil.

"Recuerdo los hechos como si todavía los estuviera viviendo en ellos. Lo que diré es que lo que alguien podría llamar drama es un trauma de verdad para mí que he vivido durante muchísimo tiempo. Solo pasar por mi batalla contra el cáncer hizo que decidiera abordar este trauma y abrirme y ser honesta con ello, para poder recuperarme de un sustento que me fue arrebatado porque alguien quería ser la número uno en la lista de llamadas. Esa es la verdad", finalizaba la actriz que daba vida a Prue.

McGowan, que entró como la cuarta hermana en la cuarta temporada tras morir el personaje de Doherty, también tuvo palabras para la actriz que interpretaba a Phoebe. "Solo diré una última cosa: te hemos protegido durante mucho tiempo. Te hemos protegido tanto como hemos podido. Nosotras dos, todas nosotras. Hay una gran, gran cómica llamada Katt Williams que tiene un maravilloso dicho: 'Los ganadores no dejan a los perdedores reescribir la historia'", concluía.

De esta manera se resuelve el misterioso conflicto en el que muchos alegaban que era Shannen quien lo hubiera provocado pero ahora se confirma que la hermana en discordia era Alyssa Milano.