Shannen Doherty cuenta la verdad sobre su mala relación con Alyssa Milano en ‘Embrujadas’

25 años después de que ‘Embrujadas’, la serie centrada en las tres brujas y hermanas Halliwell (Prue, Piper y Phoebe), se estrenara, salen a la luz las discrepancias que hubieron entre dos de sus protagonistas, Shannen Doherty y Alyssa Milano, que llevó a que la primera abandonara la serie.

Doherty, que interpretaba a la hermana mayor (Prue) ha charlado con su segunda hermana ficticia, Holly Marie Combs que interpretaba a Piper, a través del podcast de Combs llamado ‘Let’s Be Clear’. Ambas recordaron cómo fueron los tres años en los que Shannen y ella trabajaron juntas además de recordar las rencillas que tuvo con Milano, quien daba vida a Phoebe, la pequeña de las hermanas.

Respecto a sus diferencias con Milano, Doherty reconoció que entre ellas había un ambiente excesivo de competitividad llegando a recordar como Alyssa se enfadño con ella por aceptar una portada para Rolling Stone sin pedir que el elenco principal apareciera también.

La actriz dejó claro que la serie en un principio solo iba a estar centrada en su personaje, la decisión de meter dos protagonistas más provocó con el tiempo que la rivalidad entre ella y Milano fuera a peor. "Había una carencia de apoyo femenino. He tenido siempre a la misma publicista desde a saber cuando, Leslie Sloane, y ella podría venir al podcast y decir: 'Shannen nunca se preocupó de que alguien más consiguiera una portada'. Simplemente no dependía de mí", afirmaba la actriz.

Piper, Prue y Phoebe, protagonistas de Embrujadas RRSS

Doherty, además de asegurar con certeza que no tiene intención de leer el libro de la que fuera su hermana pequeña en la ficción, añadiendo que ‘’quien lo escribe no se arrepiente de nada’’ ya que el libro se llama ‘Sorry Not Sorry’; también confesó que su conflicto con ella llegó a traspasar la barrera profesional afectándole en lo personal. Tanto es así que recordó como en la segunda temporada de la serie, la mediana de las hermanas, Combs, tuvo problemas de salud que la mantuvieron hospitalizada. Doherty alegó que a pesar de su pánico por los hospitales, se sintió valiente de ir a ver a su amiga pero Alyssa Milano y su madre se lo prohibieron.

"No dejaban que la gente pudiera visitarte. En ese momento, tú no lo sabías. Recuerdo que me escribiste y me dijiste: 'Tía, ¿vas a venir a verme?'. Entendí tu dolor por sentir que te había abandonado, pero también me enfadé con la situación de no poder ir a verte", le confesó a Holly durante la conversación en el podcast. "Esa familia se abalanzó sobre nosotros y provocó una extraña división entre las dos que luego continuó durante toda la segunda temporada. Creo que lloré cada noche durante ese tiempo", continuaba abriéndose la actriz que daba vida a Prue.

Combs, para quitar hierro al asunto, reconoció que esa época fue difícil para todos por

"todo lo que pasaba detrás de las cámaras"

y que trató de asegurarse de que todos se llevaran bien. "Todos podríamos habernos comportado mejor en algunos momentos".