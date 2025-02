"Los Simpson" viajan al pasado para cambiar la vida de este mítico personaje

35 años en emisión con cerca de 800 episodios y "Los Simpson" nunca dejan de sorprender. Este próximo 12 de febrero Disney+ lanzará un episodio especial en la plataforma de streaming de Mickey Mouse en el que los personajes de Springfield viajarán al pasado cambiado la vida de un ciudadano histórico de la serie gracias a la intervención de Lisa Simpson, la hija mediana del gran protagonista de la ficción amarilla Homer Simpson. Aunque se desconoce la duración del episodio, todo apunta a que será igual que el especial de Navidad presentado en diciembre, que tuvo una duración de 40 minutos (dos episodios normales de la serie).

Para avanzar, a veces hay que mirar para atrás

Disney Plus ha confirmado a través de sus redes sociales el estreno de un episodio especial de "Los Simpson" el próximo 12 de febrero. Bajo el título "The Past and the Furious", este capítulo llevará a Lisa en un viaje temporal al pasado con la misión de salvar de la extinción a un animal de Springfield. En el proceso, se cruzará con un joven Sr. Burns, influyendo en su camino para convertirse en el icónico personaje que conocemos. Aún no se ha confirmado si el episodio estará disponible en todas las regiones ni si contará con doblaje en castellano desde el primer día, pero los fans estarán atentos a cualquier novedad. ¿Logrará este especial estar a la altura de otros episodios memorables de la serie?

El Sr. Burns ha causado sensación en esta última temporada de "Los Simpson". Charles Montgomery Burns, más conocido como el señor Burns o Monty Burns, es un personaje recurrente que lleva en la serie desde el primer capítulo, siendo el jefe poco considerado del patriarca de la familia Simpson en la central nuclear. En la temporada número 35 de la serie, que aterrizó en Neox tras previo paso por Disney+(plataforma de la familia amarilla tras la compra de 20th Century Fox por parte del gigante audiovisual del ratón más famoso del cine), el personaje es doblado por primera vez por Vicente Gil, quién viene a sustituir a Javier Franquelo, quién se retiró el año pasado como profesional de doblaje, siendo recompensado con una merecida jubilación. Gil tiene una amplia trayectoria como actor de doblaje, reconocido por su trabajo en personajes como La Cosa de "Los 4 Fantásticos" y Hulk en el Universo Marvel. Esta no es la primera vez que el señor Burns cambia de voz de una temporada a otra. Esta es su tercera voz en castellano, tras el mítico actor de doblaje Pedro Sempson, quién doblará a Burns hasta la temporada 11, para dar paso a Franquelo desde la número 12 hasta la 34 de la ficción. Sempson dejó grandes momentos para el recuerdo, como una de las canciones más recordadas de la historia de "Los Simpsons".