SkyShowtime pone fecha a la quinta y última temporada de "Star Trek: Discovery"

Por fin la exploración del espacio tiene una fecha señalada para los fans de la franquicia Star Trek. Tras las películas y todos los spin offs seriados, y con la tristeza que acompaña el final de "Picard" de Prime Video, la plataforma ha anunciado la quinta y última temporada de una de las series trekkies mejor consideradas de los últimos años: "Star Trek: Discovery". Así, la capitana Burnham y la tripulación del U.S.S. Discovery llegarán al final de su aventura el próximo 5 de abril.

En su momento, Tanya Giles, directora de programación de Paramount Streaming, explicó que “'Star Trek: Discovery' es un favorito perenne en el servicio, cercano y querido para los corazones de legiones de fanáticos de Star Trek , así como para todos nosotros aquí en Paramount+”. Antes de la temporada final, Paramount+ creará para acompañar celebraciones durante todo el año y apariciones en eventos clave en mercados de todo el mundo". Ponía así fecha para el final de esta saga: “La serie y su increíble elenco y creativos marcaron el comienzo de una nueva era para Star Trek cuando debutó hace más de seis años, abrazando el futuro de la transmisión con narraciones serializadas, dando vida a personajes profundos y complejos que honran el legado de Gene Roddenberry de representar la diversidad y la inclusión y superando los límites con la construcción de mundos galardonada”, agregó Giles. “Esta última temporada verá a nuestro amado equipo emprender una nueva aventura, y estamos ansiosos por celebrar el impacto de la serie en la franquicia antes de su última temporada a principios del próximo año”.

La quinta y última temporada encontrará al Capitán Burnham ( Sonequa Martin-Green ) y la tripulación del USS Discovery descubriendo un misterio que los enviará a una aventura épica a través de la galaxia para encontrar un antiguo poder cuya existencia ha sido deliberadamente oculta durante siglos, según se explicó en el momento. Además, añadieron que hay otros a la caza: enemigos peligrosos que están desesperados por reclamar el premio para sí mismos y no se detendrán ante nada para conseguirlo.

También fue el momento de confirmar el elenco: volverán Sonequa Martin-Green (Capitana Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) y Callum Keith Rennie (Rayner). La nueva temporada también cuenta con la presencia de las estrellas invitadas recurrentes Elias Toufexis (L’ak) y Eve Harlow (Moll). Para aquellos que se hayan perdido dentro de la nave de la federación, la plataforma SkyShowtime pondrá a disposición de sus suscriptores las temporadas 1-4 de la serie a partir de marzo. Las tres primeras el 8 de marzo, y para la penúltima habrá que esperar hasta el día 22 del mismo mes.

Para los trekkies, SkyShowtime tiene a su disposición otros títulos de la franquicia Star Trek en SkyShowtime, incluidos: Star Trek (2009), Star Trek: Más allá, Star Trek: En la oscuridad, Star Trek: Nemesis, Star Trek (1966) T1-3, Star Trek: Deep Space Nine T1-7, Star Trek: Enterprise T1-4, Star Trek: Prodigy T1, Star Trek: Strange New Worlds T1-2, Star Trek: The Next Generation T1-7 y Star Trek: Voyager T1-7.