"That Night": un accidente, un secreto y un dilema sin salida en pleno rodaje

Netflix sigue ampliando su catálogo de producciones españolas con "That Night", una nueva serie de suspense que adapta la exitosa novela de Gillian McAllister. Con Clara Galle ("Ni una más"), Claudia Salas ("Élite") y Paula Usero ("Las abogadas") en los papeles principales, la ficción explora los dilemas morales y la lealtad familiar llevados al límite tras un accidente inesperado.

El rodaje ya ha comenzado en República Dominicana y continuará en distintas localizaciones de Guipúzcoa y Navarra. La serie, producida por Txintxua Films S.L., cuenta con un equipo creativo de primer nivel. Jason George ("Narcos", "Into The Night") ejerce como creador y productor ejecutivo, acompañado de Marian Fernández Pascal ("Intimidad"). Los guiones están en manos de George y Lara Sendim ("Los renglones torcidos de Dios"), quien también es productora creativa. En la dirección, Jorge Dorado ("The Head") y Liliana Torres ("Mamífera") tomarán las riendas para dar forma a este thriller emocional.

La historia arranca con un accidente que cambia la vida de tres hermanas. Durante unas vacaciones en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Asustada y en shock, llama a sus hermanas Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero) para pedir ayuda. Juntas deben decidir qué hacer: asumir las consecuencias o encubrir lo sucedido. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar por proteger a su familia? A través de este dilema, la serie explorará los límites de la moralidad, el peso de las decisiones extremas y el coste de la lealtad inquebrantable.

Gillian McAllister, autora del libro en el que se basa la serie, ha mostrado su entusiasmo por la adaptación: “Estoy muy emocionada de que Netflix España haya apostado por "That Night". Mi novela plantea una pregunta clave: ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar por tu hermana? Este libro generó mucha conversación en Reino Unido y estoy deseando que llegue a las pantallas de todo el mundo con este increíble elenco”.

Con una mezcla de suspense, drama psicológico y emociones intensas, "That Night" se suma a la lista de thrillers impactantes de Netflix, en la línea de títulos como "Alguien tiene que morir" o "El silencio". La serie se presenta como una propuesta cargada de tensión, donde el amor fraternal se pone a prueba en el peor de los escenarios.

El estreno de "That Night" aún no tiene fecha confirmada, pero su rodaje ya está en marcha. Con un equipo creativo sólido y un reparto de talento emergente, la serie tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las apuestas más comentadas de Netflix en 2025.