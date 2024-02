Clara Galle sorprende en 'La Resitencia' al desvelar información personal importante

'La Resitencia' recibió este pasado lunes la visita de la joven actriz y modelo Clara Galle, quien presentó su último trabajo 'A través de tu mirada'; la película de Netflix se encuentra disponible en la plataforma americana desde el pasado 23 de febrero.

Al igual que en su primera visita al programa de David Broncano, en junio de 2023, Galle se tuvo que enfrentar las clásicas preguntas de Movistar Plus+: dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días. Respecto a la primera cuestión, la actriz no quiso desvelar su patrimonio económico. Sin embargo, sobre el terreno sexual sí que fue clara. "Este último mes he tenido cero relaciones sexuales", declaró Galle, que se justificó diciendo que "no me ha dado tiempo y, la verdad que el mercado está un poco mal".

Este dato contrasta con el que dioen su primera visita a 'La Resitencia', donde afirmó alcanzar 6 puntos teniendo en cuenta el petting, coito normal... gran parte de ello en la ficción. Asimismo, Galle lazó un mensaje de esperanza sobre sus relaciones sexuales que provocó las risas entre el público: "Estuve muy diversita el pasado verano, pero en invierno ha tocado hibernar. Ahora se acerca la primavera y puede haber esperanza".

Este no fue el único momento divertido y de confesión con el que la modelo dejó a David Broncano sin palabras. El momento más impactante de la noche llegó cuando el presentador le preguntó: "¿Cuál es tu cuenta de mail o redes sociales en la que más te incomodaría que se metiese alguien?".

La actriz, sin dudar, confesó que era el correo electrónico porque era donde ella tenía "más material comprometido". Para sorpresa de todos, Galle no se quedó ahí y dijo el nombre de su correo electrónico personal: "Se llama...". En ese momento, Miguel Campos, coordinador de guion del programa, mostró en la pantalla como estaba intentando acceder a la cuenta que había dicho la actriz. "No puedo decir mi contraseña porque utilizo la misma para todo, incluso para mi cuenta del banco. Es una fecha", afirmó la intérprete.

Campos no desistió y finalmente, para sorpresa de todo, logró colarse en la cuenta de Galle y mostrar varios de sus mensajes comprometidos. "He empezado a probar fechas de 2015 y he entrado", confesó Miguel Campos mientras la actriz y el presentador no daban crédito.