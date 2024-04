"The Capture": Vigilando a los vigilantes

Cámaras por doquier. El cine, la literatura y la televisión nos recuerdan que hace años que cientos de cámaras de tráfico, en cajeros, en comercios y edificios oficiales, nos vigilan. La privacidad en público ya es un mito y se puede reconstruir la vida de una persona en una línea de edición de vídeo. Pero aparecieron los «deepfakes», allá por 1997, cuando se creó el que realmente se podría considerar el antecedente más cercano a lo que actualmente se conoce como tal: el programa «Video Rewrite», que consiguió por primera vez modificar las imágenes de un vídeo donde una persona hablaba para representar que estaba diciendo unas otras palabras reproducidas a partir de una pista de audio diferente. Sobre todas estas losas resbaladizas nos habla «The Capture», la serie de BBC One que acaba de estrenar Movistar Plus+. Según la trama, el excabo primero del ejército británico Shaun Emery (Callum Turner, obtuvo una nominación al Bafta por este papel), que es absuelto de un crimen de guerra en Afganistán debido a pruebas de vídeo defectuosas, puede volver a ser un hombre libre con una hija pequeña. Toda su vida cambia desde el momento en el que decide celebrar con amigos y abogados el triunfo en los juzgados. Así que intenta mantener un romance con su abogada. Pero una empleada de vigilancia, interpretada por Sharon Rooney, observa en otro vídeo sucesos que le implican directamente en el secuestro, desaparición y posible asesinato de su abogada Hannah Roberts (Laura Haddock). Ahí su vida da un giro inesperado, y deberá volver a luchar por su libertad con las pocas armas que posee. Mientras Emery se afana en limpiar su nombre, la detective inspectora Rachel Carey (Holliday Grainger, «Patrick Melrose») es contratada para investigar el caso, lo que le llevará a descubrir una compleja conspiración, aprendiendo que la verdad puede ser una cuestión de perspectiva. Además ella deberá lidiar con haber sido trasladada a homicidios desde la unidad antiterrorista y se enfrenta a los celos de compañeros y las miradas por encima del hombro de su nuevo jefe que no la quiere ver medrar.

Y Ron Perlman

Lo cierto es que la serie de seis episodios tiene muy buenos visos, cuando las comparaciones con algo parecido a «24» son casi inútiles. El creador, escritor y director Ben Chanan («The Missing») tiene buen ojo para poner la tensión en cada momento y alimentar las dudas alrededor de la culpabilidad del soldado, que se encuentra indefenso en un entorno que ya no confía en él. Además, tras haber luchado en Oriente Medio, los daños en su percepción se hacen patentes cuando él mismo duda de su versión y para rematar, sus ataques de ira y violencia le ponen siempre en mal lugar frente a testigos. «Malhumorado, inseguro, celoso, borracho...». Cualquier descripción le hace una justicia antigua que no le representa y las señales cada vez apuntan más a que la tecnología hace un flaco favor a la sociedad en su conjunto. Los planos desde cámaras de vigilancia no solo nos contextualizan el nivel de vigilancia al que estamos expuestos, y que además ahora sabemos que se puede burlar con habilidad, si no que también nos enseña que a sabiendas todavía hay muchos secretos que ocultar al vídeo. La serie añade tintes ya conocidos, como el mencionado «24», «The Conversation», «Bodyguard»

Intereses políticos, prácticas policiales, presunción de inocencia, fake news y muchos más temas se entremezclan con una acción incesante plagada de escenas de vigilancia, tecnología de espionaje y un caso sin resolver. Cada uno de los personajes accede a su rol en la serie sin complicaciones, con una tímida operadora de vigilancia con poderes extrasensoriales para detectar inocentes, un inocente cometiendo errores para intentar arreglarlo todo, una policía cuestionada que se excede en su tirantez con sus subordinados (y que además está metida en una historia de amor con mala pinta), policías de calle concienzudos pero con prejuicios, servicios de inteligencia que no piden permiso para torcer una investigación. Impecable el nervioso Callum, mirada fría la de Laura. Hay que hablar del papel pequeño y misterioso que hace Ron Perlman como Frank Napier, que es inquietante y divertido. Con solo dos capítulos previsualizados, esperemos que «The Capture» sea capaz de comerse el melón abierto sin atragantarse por el camino. En cualquier caso entretiene e interesa lo suficiente para no menospreciar la historia o la intención.

La doble vida internacional de la serie

►Tras el estreno en 2019 de la serie, la BBC encargó en junio de 2020 una segunda serie. Ésta comenzó a transmitirse en BBC One en el Reino Unido el 28 de agosto de 2022 y también se estrenó en Peacock en los EE UU

el 3 de noviembre de 2022. En la segunda temporada, la trama se vuelve internacional, y el político en ascenso Isaac Turner (Paapa Essiedu) se ve atrapado en una conspiración similar después de que un deepfake suyo provoca otra carrera contra el tiempo para que Rachel (repite Holliday Grainger) exponga la verdad antes de que sea demasiado tarde.