«The Walking Dead: The Ones Who Live»: Una peculiar historia de amor entre los muertos

Después de casi catorce años desde su debut en televisión, AMC ha decidido expandir aún más el universo de “The Walking Dead” con un nuevo spin-off, el sexto de la saga, titulada "The Walking Dead: The Ones Who Live". Esta secuela continúa justo donde terminó la serie original y, por fin, se ocupa de recoger la historia de los icónicos Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), después de ser separados al final de la serie original.

Si bien, la historia que se estrena este lunes 26 de febrero y continuará con nuevos episodios cada lunes en AMC+, estaba originalmente planeada como una trilogía de largometrajes protagonizados por Lincoln, pero finalmente AMC optó por el formato serie, pensando en que el público suele responder mejor a este tipo de productos televisivos.

Y conociendo el ejército de seguidores de “The Walking Dead”, a pesar de estar acostumbrados a ver destripar zombis, más nos vale no atrevernos a hacerlo con los detalles de la nueva historia. Sin embargo, sí que podemos adelantar que Rick, cansado de huir en un mundo postapocalíptico, se ve obligado a trabajar para el Ejército de la República Cívica, mientras que Michonne lucha por sobrevivir y aferrarse a la esperanza de reunirse con él.

Con Rick atrapado en el corazón del CRM, tardaremos poco en tener claro que su misión de escapar es una tarea prácticamente imposible, de tal manera que la historia de Rick en “The Ones Who Live” se desarrolla de manera diferente a lo que Daryl Dixon (Norman Reedus) tuvo que enfrentar en la serie original. Aquí hay un enfoque más fuerte en la traición y la voluntad de sobrevivir, lo que lleva a un Rick que hará lo impensable para reunirse con Michonne, ofreciendo al público lo que parece ser una nueva versión del personaje.

Así que sí, evidentemente, esta secuela tiene un claro ingrediente romántico. Lo suficiente como para bajar un poco el ritmo al que la saga nos tiene acostumbrados, pero marcando una diferencia importante, un tono quizá más reflexivo en cuanto a los pensamientos y sentimientos de los dos protagonistas, que en la serie original fueron menos explícitos. Habrá que ver hasta dónde puede esto penalizar a la serie, pues la legión de seguidores de “The Walking Dead” es tan amplia como fiel al estilo original de la saga, más de acción que de reflexión. Eso sí, las secuencias de los caminantes y de combate son más potentes, si cabe, que las de todas las secuelas anteriores, con lo cual, se consigue un equilibrio muy interesante a lo largo de los seis episodios que conforman esta primera temporada.

El elenco incluye a nuevos personajes como el Comandante Mayor Pearl Thorne, interpretado por Lesley-Ann Brandt, y el nuevo gran villano del universo “Walking Dead”, el Mayor General Beale (Terry O'Quinn), quienes motivan una serie de enrevesados conflictos a la trama. En contrapartida, el valiente inventor Nat (Matthew August Jeffers) es el encargado de añadir los elementos elemento de esperanza y determinación a la historia. Además, uno de los aspectos más emocionantes de "The Walking Dead: The Ones Who Live" es el regreso de Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes, quien ahora es miembro del CRM. Su papel en la desaparición de Rick y su posterior enfrentamiento con Michonne marcan uno de los puntos más álgidos de la trama.

Además, la historia resulta tan consistente que, aunque pudiera quedarse como un excelente epílogo, al mismo tiempo está tan llena de posibilidades como para alargar la vida de la saga por unas cuantas temporadas más. Así que todo indica que tendremos zombis para rato.