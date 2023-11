¿Cuándo se estrena el spin off de ‘The Walking Dead’ protagonizado por Rick y Michonne?

El universo ‘The Walking Dead’ sigue expandiéndose. Hace unas semanas se informaba en la New York Comic-Con que la ficción de zombies continuaría bastante tiempo con sus spin off. Por un lado estaría el spin off centrado en Daryl Dixon acompañado de Carol, 'Daryl Dixon'; también vendría la renovación de la segunda temporada de ‘Dead City’, centrado en Maggie Greene y Negan Smith; y por último el ansiado ‘The Ones Who Live’ que sigue la vida de Rick y Michonne.

Tanto Danai Gurira como Andrew Lincoln, quienes dan vida a Michonne y Rick, volverán a explorar el mundo arrasado por los caminantes y por aquellos supervivientes cuya codicia les invade. La nueva ficción, en un principio llegaría a AMC en febrero de 2024 pero ya se ha confirmado la fecha de estreno oficial siendo el 25 de ese mismo mes cuando de su pistoletazo de salida.

La AMC ha querido mostrar un adelanto de esta serie apocalíptica y de todas las aventura a las que se enfrentan los protagonistas en este nuevo universo donde, además, de combatir contra los zombies tendrán que volver a encontrarse y descubrir y comprender cómo son realmente ellos mismos.

Este spin-off también contará en su reparto con Pollyanna McIntosh, de nuevo en el papel de Jadis, su personaje en 'The Walking Dead'. Por su parte, Terry O'Quinn se meterá en la piel de Beale y Matt Jeffries se sumará al elenco como Matt. Por otro lado, Lesley-Ann Brandt llegará a la serie de AMC para encarnar a Pearl.