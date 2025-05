'Valle Salvaje' tiene nueva cabecera...inspirada en su protagonista

Una de las series de mayor éxito de RTVE que se emiten en la actualidad en televisión es 'Valle Salvaje'. Por ello, y con la intención de seguir mejorando ese producto, el ente público ha anunciado a través de una nota de prensa que el próximo lunes la serie estará de estreno.

"Nuevo escenario (la cocina de la Casa Grande), nuevos personajes y, también, nueva versión de la cabecera de la serie", explica RTVE. De hecho, el proyecto creado por Josep Císter Rubio, apuesta por el artista st. Pedro, finalista del Benidorm Fest 2024 como el compositor e intérprete de la nueva canción que también contará con la voz de Lorena Gómez.

Adriana, la protagonista de la serie, inspira la canción

Tras ver algunos episodios, st. Pedro tuvo muy claro cómo iba a ser la cabecera de 'Valle Salvaje': "Mi idea cuando estaba escribiendo fue empatizar con la protagonista, ponerme en su lugar y cómo me sentiría yo si me pasara el problema que me pasa". Además, el artista tinerfeño añade: "Me gusta el drama y el despecho. Estoy encantado de participar con mi voz y mis letras en una serie de este calibre".

Por otro lado, hay que recordar que ya en el mes de febrero de este año se anunció la participación de Lorena Gómez en la cabecera. "Estoy súper feliz de que hayan confiado en mí para esto tan bonito, especialmente como seguidora de la serie. Y, además, con st. Pedro, que me encanta su voz. Me flipa la canción y poder compartir nuestro arte con vosotros".

Audiencias de las series de RTVE

En cuanto a las audiencias, RTVE también pone en valor el bloque de ficción denominado 'Historias que hacen Historia' en el que están incluidas las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa': "Cerró abril como líder de su franja de emisión, con un 11,2% de cuota de pantalla. 'Valle Salvaje' creció el mes pasado casi medio punto respecto a marzo, con su mejor cuota mensual histórica".

"En mayo, está experimentando un crecimiento aun mayor, y logró su récord histórico el día 12, con una media de casi un millón de espectadores y un 12,5% de cuota de pantalla", concluyó el ente público su nota de prensa.