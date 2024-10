Lorena Gómez: "Perder a mi madre ha sido lo más difícil de mi vida. No me acostumbro"

Lorena Gómez lleva casi dos décadas vinculada a la industria musical, desde que en 2006 se alzó como ganadora de la quinta edición de “Operación triunfo”. Desde entonces no ha parado de trabajar y cuenta con varios discos y sencillos en el mercado. El próximo 18 de octubre verá la luz “Si tú supieras”, su último tema, que presentará en directo en el Wizink Center de Madrid el día 19 durante el concierto “Por ellas”, un evento de Cadena 100 que reúne a las voces más queridas del panorama musical para recaudar fondos que se destinan a la lucha contra el cáncer de mama.

Un lanzamiento que llega muy poco tiempo después de “Iguales y diferentes”, la canción que publicó en verano junto a Gente de Zona y que se convirtió en un auténtico éxito.

-Es una artista consagrada y con una larga trayectoria. Aun así, ¿impresiona colaborar con artistas ganadores de 3 Latin Grammy?

Para mí, hacer un dueto con artistas que han ganado un Latin Grammy es un auténtico orgullo y un placer enorme. Me siento afortunada de poder llamarlos amigos, y la verdad es que hemos disfrutado mucho durante todo el proceso. Este proyecto es un paso importante en mi carrera porque, al final, lo que quiero es seguir demostrando que la música siempre gana y que lo más importante es disfrutar haciendo lo que más me gusta: cantar. Este dueto significa mucho para mí y es un gran avance en mi camino artístico

-La canción habla de un ex del que cuesta despegarse. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Es de tropezar dos veces con la misma piedra?

Esta canción va mucho más allá de tropezar con la misma piedra. Es una canción que habla de cómo, en una relación, a veces somos muy parecidos y otras veces muy diferentes. A pesar de esas diferencias, lo realmente importante es que no podemos vivir el uno sin el otro, aunque a veces tampoco sea fácil estar juntos. Pero eso es lo mágico del amor: que te siga sorprendiendo y que sigan creciendo juntos día a día. Esta canción tiene un significado profundo y puede aplicarse a muchas situaciones, ya sea en el trabajo, el amor o la amistad. Es una canción que, en definitiva, toca muchas facetas de la vida.

-Han pasado casi 20 años desde que se dio a conocer en OT. Si echa la vista atrás, ¿qué balance hace?

“Operación Triunfo” ha sido el mayor triunfo de mi vida hasta ahora. Sin duda, sin esa oportunidad, probablemente no habría podido dedicarme a lo que más me apasiona, o me habría costado mucho más llegar hasta aquí. Fue una escuela inmensa, donde no solo me prepararon a nivel artístico, sino también emocionalmente. Al mirar atrás, me doy cuenta de que algunas decisiones que tomé en su momento, quizás hoy no las repetiría, pero de eso también se trata el aprendizaje. Aprender cada día en esta carrera tan increíble, pero también tan exigente, y llenarme siempre de lo mejor. Estoy agradecida por todo lo que "Operación Triunfo" me ha dado, porque fue el punto de partida de un sueño hecho realidad.

-¿Ha pesado la etiqueta de "triunfito"? ¿Alguna vez se ha sentido menos respetada como artista en ese sentido?

No me afecta en absoluto. Cada uno sabe lo que vale y lo que le ha costado llegar hasta aquí. Para algunos seré solo una "triunfito", pero para otros soy Lorena Gómez, y eso es lo que realmente importa. No se trata de la cantidad de público que tienes, sino de la calidad. Y, sinceramente, no me preocupa porque, como he dicho antes, en esta carrera te preparan tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. En cuanto a las críticas, las cargo en mi mochila y sigo adelante. Con el tiempo, uno se va deshaciendo de ellas, creyendo en uno mismo y recordando que para gustos, los colores.

-También ha hecho sus pinitos como actriz. ¿Se siente más cómoda sobre los escenarios o en los sets de rodaje?

Me siento cómoda en el escenario, sea cual sea la situación. Para mí, el escenario es mi mundo y mi vida. La música siempre ha sido mi prioridad, pero si me ofrecieran volver a actuar, lo consideraría seriamente. De hecho, hay un proyecto sobre la mesa que creo que voy a aceptar, porque siento que me va a enseñar muchas cosas y me permitirá seguir aprendiendo. Estoy muy emocionada por poder contaros más sobre esto en los próximos meses. La verdad es que cualquier oportunidad de subirme a un escenario es increíble. Aunque la mayoría me conoce más por mi faceta musical, también me gustaría que me descubrieran en el ámbito de la actuación.

-¿Y qué le queda por hacer? ¿Algún otro talento oculto o un proyecto desconocido que tenga en mente?

Tengo un proyecto en mente, un sueño a futuro que está relacionado con la música y la enseñanza, y me encantaría llevarlo a cabo. De hecho, ya estoy explorando cómo hacerlo realidad en los próximos años, y la verdad es que me hace muchísima ilusión. Pero, por supuesto, todavía me quedan muchos años por delante para seguir cantando, y eso es algo que no pienso dejar de hacer.

-¿Cuál es el mayor reto o complicación a la que se ha enfrentado a lo largo de su carrera? ¿Y de su vida?

Lo más difícil para mí ha sido perder a mi madre. Ella era mi faro, mi mejor amiga, mi confidente, lo era absolutamente todo para mí. Su presencia en mi vida era fundamental, y todavía no me acostumbro a seguir sin ella. Es muy difícil. Aunque tengo muchas razones por las cuales seguir luchando, la verdad es que se me hace muy complicado. No creo que haya nada más duro en esta vida que perder a un ser querido, y de la manera en que ocurrió.