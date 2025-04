"WondLa", la ciencia ficción más humana

La segunda temporada de "WondLa" , la ambiciosa trilogía animada de Apple TV+ basada en los libros de Tony DiTerlizzi, está disponible en la plataforma desde el pasado 25 de abril con la promesa de no solo continuar una aventura, sino de profundizarla. En esta nueva entrega, la historia de Eva Nine, una adolescente en un mundo post-humano, se vuelve más introspectiva, compleja y emocional, manteniendo su esencia de relato familiar sin rebajar el nivel de sus ideas.

A lo largo de siete episodios de veinticuatro minutos, la serie dirigida por Bobs Gannaway y respaldada por Skydance Animation expande su universo visual mientras arriesga con un tono más filosófico. Eva, ahora plenamente expuesta a la superficie del planeta, busca su lugar entre civilizaciones que no conoce, especies que no entiende y secretos que la conectan con un pasado más grande de lo que jamás sospechó. La épica juvenil da paso a una búsqueda de identidad más honda, donde lo que está en juego ya no es solo la supervivencia, sino el sentido de pertenencia.

Este cambio de eje se percibe también en el ritmo narrativo, más pausado y atmosférico. La serie opta por desarrollar sus preguntas en lugar de apresurarse a responderlas. La idea de humanidad (en todas sus formas, incluidos sus simulacros) se convierte en la gran cuestión de fondo. Las revelaciones no llegan con giros sorprendentes, sino con capas de significado que se van desplegando a través del diálogo, el entorno y los silencios.

Visualmente, la producción da un paso adelante, aunque no sin controversia. La animación abandona en parte el acabado acuarelado que recordaba a las ilustraciones originales, en favor de un diseño más brillante y simplificado. Si bien esto ayuda a agilizar la narrativa visual, ha generado ciertas críticas por parte de los lectores más fieles. Sin embargo, esa estilización funciona dentro del universo propuesto: cada entorno, desde las selvas bioluminiscentes hasta las urbes aéreas, respira coherencia y sirve como reflejo emocional de los personajes.

Eva Nine, interpretada con sensibilidad por Jeanine Mason, madura también desde lo vocal. Su evolución como personaje se refleja en un registro más contenido y profundo. Frente a la adolescente asombrada de la primera entrega, encontramos ahora una figura que no solo observa, sino que cuestiona. Mason equilibra esa nueva seriedad con la ternura y determinación que definen a Eva. Brad Garrett, como Otto, y Gary Anthony Williams, como Rovender, refuerzan la calidez del trío principal, y Teri Hatcher regresa como Muthr, añadiendo un curioso tono “realista” a la figura materna artificial.

Lo que realmente distingue a esta segunda temporada es su respeto por la inteligencia emocional del público. Aunque dirigida a espectadores a partir de los ocho años, la serie no subestima a nadie. Plantea conflictos éticos sobre la memoria, la manipulación histórica, la evolución genética y los límites de la inteligencia artificial, todo ello sin caer en la didáctica ni perder su pulso de aventura. Hay una clara voluntad de abrir el debate más que de sentar cátedra.

Es cierto que la serie no escapa del todo a ciertos clichés del género. La figura del Elegido, la persecución por parte de una entidad opresiva y el ritmo episódico pueden parecer familiares. Pero la clave está en el enfoque: "WondLa" no busca deslumbrar con originalidad forzada, sino con sinceridad narrativa. En lugar de tratar de impresionar a cada minuto, opta por construir un mundo coherente y emocionalmente resonante.

A medida que se acerca el desenlace de la trilogía, esta segunda parte funciona como puente sólido y necesario. Amplía los temas, da espacio a sus personajes y no pierde de vista la conexión con su público. Aunque algunos puristas puedan lamentar los cambios estilísticos, el conjunto resulta más cohesionado y maduro. La serie se atreve a crecer con su audiencia, algo que no todas las ficciones familiares pueden decir.

En un panorama donde la animación muchas veces se asocia a productos rápidos y homogéneos, "WondLa" se mantiene como una rara avis: una serie de aventuras que no sacrifica profundidad por ritmo, ni emoción por efectos. Su mayor triunfo no está en la espectacularidad visual, que la tiene, sino en su capacidad para plantear preguntas esenciales sobre lo que nos hace humanos. Y hacerlo, además, sin perder el sentido del asombro.

Las voces que sostienen el alma de “WondLa”

El reparto vocal de "WondLa" es clave para sostener su carga emocional. Jeanine Mason imprime a Eva Nine un equilibrio entre fragilidad y fortaleza que crece con cada episodio. Brad Garrett, como Otto, aporta calidez y humor sin forzar la caricatura, mientras Teri Hatcher retoma a Muthr con un tono medido que mezcla lógica y ternura. Lejos de limitarse a acompañar la animación, las voces otorgan profundidad a cada vínculo. La relación entre Eva y sus aliados no se construye solo con diálogos, sino con matices interpretativos que enriquecen la experiencia emocional de la serie.