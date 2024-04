Silvia Intxaurrondo se enfrenta a la embajadora de Israel en una tensa entrevista

En la reciente emisión de 'La hora de la 1' de Televisión Española, la periodista Silvia Intxaurrondo protagonizó un tenso entrevista con la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordo. La conversación giró en torno a la situación en Gaza y las acciones militares de Israel, generando a su vez en redes sociales un intenso debate sobre la imparcialidad y la responsabilidad en el periodismo.

Desde el inicio de la entrevista, la tensión fue palpable, con Intxaurrondocuestionando directamente a Radian-Gordo sobre el número de víctimas civiles en Gaza. La periodista planteó la pregunta de si se podía justificar la muerte de miles de niños inocentes en seis meses, lo que llevó a un intercambio de opiniones acalorado entre ambas partes. Radian-Gordorechazó de manera contundente la palabra "asesinato", defendiendo la postura de su país: "Israel es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no haya daños a una sociedad civil inocente, que no está involucrada, pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamás hacen todo para que esta población esté allí y para que haya bajas civiles". Sin embargo, Intxaurrondo insistió en sus preguntas, citando cifras y acusando a Israel de cometer "genocidio" en Gaza.

El debate se intensificó cuando Intxaurrondo mencionó la muerte de cooperantes de ONG y periodistas en Gaza, acusando al ejército israelí de ser "responsable". Radian-Gordo negó estas acusaciones y defendió las acciones de Israel: "Yo rechazo la palabra asesinato. Lo siento mucho, pero el Ejército de Israel no asesina. No estamos hablando de un genocidio. Creo que utilizar esta palabra es muy peligroso porque forma una opinión pública totalmente errónea, y estoy segura de que todo el mundo ya verá que lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser cualquier un genocidio o limpieza étnica o cualquier palabra horrible que usted está utilizando. En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, tenemos un problema con UNRWA que es un problema que muchos otros países reconocen. Tratamos de introducir a otras ONG. Lo que pasó con World Central Kitchen fue una tragedia que nació de un error... Estos errores y estas tragedias ocurren y no ha sido nada intencionado y esperamos que estas cosas no pasen más".

La entrevista se desarrolló en un ambiente cargado de tensiones, con ambas partes defendiendo sus posturas con firmeza. Sin embargo, la confrontación dio lugar a críticas hacia Intxaurrondo por parte de algunas personas en redes sociales, que cuestionaron su imparcialidad y la compararon con entrevistas anteriores a figuras políticas como Otegi o líderes internacionales en las que no había tenido el mismo estilo crítico a la hora de preguntar.