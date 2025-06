Suso Álvarez se encara con Pelayo Díaz tras su polémica con Montoya: "No hay que sacar del armario a nadie"

Como todos los años, 'Supervivientes' no puede evitar incluir la polémica entre los ingredientes de su receta para triunfar en televisión. Ayer, uno de los temas abordados durante 'La noche de los finalistas' fue la insinuación que Pelayo Díaz había hecho acerca de Montoya, tercer clasificado del concurso. Y es que el diseñador, también participante en esta edición, reveló lo que pensaba acerca del sevillano.

"A veces me preguntaba si era gay y yo le gustaba", confesaba Díaz. No era la primera vez que el estilista hacía este tipo de declaraciones, ya que durante su estancia en Honduras afirmó que el de 'La isla de las tentaciones' había tenido un sueño húmedo con el de Asturias. "¡Eso es mentira!", negó Montoya en directo. "Me has llamado gay, pero me da igual, no hago drama. ¡Que vivan los gais de España!", exclamó ante su compañero.

Al diseñador le salió otro detractor

Si bien la polémica afectaba directamente al Pelayo y a Montoya, un ex concursante del programa se animó a opinar y a dejar clara su postura. Se trató de Suso Álvarez, finalista de 'Supervivientes 2016' y novio de Marieta Díaz, tercera clasificada de la edición de 2024.

"El discurso que haces es sobre la orientación sexual de Montoya, y eso le pertenece a cada persona. No hay que sacar del armario a nadie", comentó Suso, intentando que Pelayo entrase en razón. "Eso es un discurso populista", se defendió el asturiano, insistiendo en que notó con Montoya lo mismo que había sentido con gente con la que se había terminado acostando.