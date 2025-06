Montoya y Anita Williams cuentan toda la verdad de su relación tras la final "Supervivientes": así se encuentran

"Supervivientes 2025" llegó anoche a su fin. Después de más de tres meses en Honduras, Borja González se ha alzado como ganador. Menos de 24 horas después de la final del reality, todas las miradas continúan puestas en los finalistas y, en concreto, en Montoya y Anita Williams, protagonistas absolutos de la edición.

Rumores de ruptura

Según ha desvelado Alexia Rivas en "El programa de Ana Rosa", la pareja no estaría pasando por su mejor momento. "A esta hora no se dirigen la palabra. No por parte de Anita sino de Montoya, que no quiere hablar a Anita y no le ha dado ni los buenos días", ha asegurado la colaboradora, desvelando que el único contacto que habrían tenido sería un whatsapp de Montoya a Anita pidiéndole que dejara sus maletas en recepción.

Lo que no se vio de la final de 'Supervivientes'. De la emoción de Escassi, a la euforia de Montoya Europa Press

Más tarde, los participantes habrían coincidido en el hotel y la exconcursante de "La isla de las tentaciones" habría intentado acercarse a hablar con su pareja y Montoya no habría querido hacerlo. "Anita no entiende nada", apuntaba Rivas sobre la situación. Según Alexia, la catalana "dice que ya se quiere más a ella. Está enamorada de Montoya pero pase lo que pase se quiere más a ella".

Montoya y Anita cuentan la verdad

Ambos han hecho frente a esta posible ruptura durante el encuentro que han tenido con los medios de comunicación tras la final de "Supervivientes". Muy sincero, Montoya ha explicado que "la relación está bien, hemos tenido conversaciones, han dado para mucho... y me quedo con lo positivo, en mi caso ha sido perdonar y olvidar". "Ahora mismo necesito mi tiempo, creo que ella también, pero lo más importante es el cariño que la tengo, que me tiene", ha reconocido el sevillano.

Balance del programa televisivo ‘Supervivientes" FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Aún así, Montoya ha reconocido que "no me cierro nada", pero de momento "creo que necesito mi tiempo y ella también", unas palabras que Anita habría secundado durante el encuentro con los medios.

Anita, por su parte, también ha sido muy sincera, reiterando que "no se sabe, hay que fluir, no hay que agobiarse, no se sabe". "Yo le tengo un cariño brutal, creo que los dos en estos supervivientes nos hemos encontrado como persona", señalaba Montoya. Además, los dos han negado rotundamente ese supuesto mal rollo entre ellos tras la final de "Supervivientes", mostrándose de lo más sorprendidos tras ser preguntador por el asunto.