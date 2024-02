Tony Aguilar se defiende de las críticas recibidas en el documental de las hermanas Pombo

El lanzamiento de la segunda temporada de "Pombo" en Amazon Prime Video ha desatado una controversia inesperada entre las hermanas Pombo y el reconocido locutor Tony Aguilar, luego de que se revelaran comentarios críticos hacia el desempeño de María Pombo como presentadora en LOS40 Music Awards 2023.

En el documental, María Pombo reflexiona sobre su participación en LOS40 Music Awards 2023, donde compartió escenario con Tony Aguilar. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar por parte de su hermanaMarta, quien no dudó en expresar su descontento hacia Aguilar, sugiriendo que no "le permitió hablar" durante la presentación.

María Pombo, en el documental, compartió su sensación de incomodidad en el escenario y expresó que Aguilar intentó "tranquilizarla y ofrecerle ayuda" ante sus nervios. No obstante, Marta Pombo discrepó con la versión de su hermana, insinuando que Aguilar "no le brindó el apoyo necesario" durante la presentación.

Ante las acusaciones, Tony Aguilar decidió responder a través de su cuenta de Twitter, defendiendo su actuación y recordando el intento de ayudar a María a superar sus nervios. Aguilar expresó su pesar ante las opiniones de Marta Pombo, a quien afirmó "no conocer personalmente".

La respuesta de Aguilar no se hizo esperar, generando más reacciones en redes sociales. Usuarios de Twitter tomaron posturas diversas respecto al desempeño de María Pombo y la actuación de Tony Aguilar durante la gala. Algunos apoyaron la actuación del locutor, señalando que intentó ayudar a Pombo a desenvolverse en el escenario, mientras que otros cuestionaron la idoneidad de Pombo para eventos de tal magnitud.

Historia de Instagram de Marta Pombo Instagram

En respuesta a las críticas, Marta Pombo también utilizó su plataforma en Instagram para dirigirse a Tony Aguilar, mostrando disposición a colaborar en futuros proyectos y tomando con beneplácito la oportunidad de compartir el escenario. Este gesto podría señalar un intento de reconciliación y entendimiento mutuo entre las partes involucradas.