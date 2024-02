El “tortazo" de Marta Pombo con su hija en brazos

La vida de Marta Pombo ha dado un cambio impresionante en los últimos años. Después de su perfecta boda con Luis Zamalloa, a la que asistieron un gran número de los influencers más conocidos de nuestro país, la pareja sigue viviendo un gran momento en compañía de la pequeña Matilda y no pierden la oportunidad de disfrutar de salidas al campo para “conectar”.

A la vuelta de esta idílica escapada ha tenido lugar un accidente que les ha costado un buen susto a la pareja. “¿Sabéis el tortazo que me he metido esta mañana? Lo tengo hinchado como una bola. Este tortazo me lo he pegado esta mañana y ya está así. Imaginaos como se me va a poner y no sabéis lo que me duele, que hasta sentarme me duele”, comenzaba diciendo Marta Pombo en su perfil de “Instagram” ilustrando sus palabras con una imagen del resultado.

Y es que la caída ha sido bastante aparatosa: “Me he escurrido de unas escaleras de metal mojadas y ‘racaracará’”, explicaba con más detalle. No ha terminado ahí la cosa, pues lo peor era que tenía a su hija Matilda, de poco más de un año, en brazos en el momento del incidente, pero por suerte ella no ha sufrido ningún impacto: “Para más inri yo iba con Matilda en brazos. Esta era una torre muy alta y ya estábamos en los últimos escalones. Menos mal que Matilda no se ha hecho nada. No sé cómo la he agarrado que he dicho ‘por encima de mi cadáver le pasa algo a mi hija’, y yo creo que de ahí que el golpe haya sido tan fuerte, pero menos mal que Mati no se ha hecho ni medio rasguño. No se ha hecho nada, el susto”, concluía su relato la madre, orgullosa de haber protegido a su pequeña.

Dejando el susto a un lado, la escapada del fin de semana de la pareja ha sido un reset muy necesario del que han disfrutado con buena comida y aún mejor compañía: “No sabéis que fin de semana más maravilloso hemos pasado en el campo, con amigos y hemos comido increíble, una gozada. De esos findes que conectas”. A pesar del gran momento que están viviendo los tres, ha resaltado también una pena que lleva notando en los últimos meses. Todos los padres se sienten orgullosos de que sus hijos adquieran cierta independencia y empiecen a poder hacer las cosas solos, pero considera que aún es muy pronto: “No sabéis la pena de corazón que tengo, en realidad sé que es una suerte, es que Mati ya no se quiere dormir en mis brazos. Por las noches le doy el biberón, chupete, un abracito mamá y me señala la cuna, en plan, me llevas a la cuna ya que me quiero dormir sola, soy independiente”, terminaba con una mezcla de orgullo y de pesar.