El vestido floral que todas querremos llevar esta primavera lo tiene María Pombo y lo combina con botas altas

María Pombo acaba de volver de su estancia en la Semana de la Moda de Milán, una experiencia que nos ha dejado looks de lo más rompedores, arriesgados y muy icónicos, como este look en el que María Pombo deslumbraba con una diadema de tela en el cabello y que combinaba con unos pantalones tipo 'no pants' (bragas) y los acompañaba con una chaqueta oversize y stilettos. Siguiendo la tónica del 'no pants', hemos descubierto una María Pombo mucho más arriesgada, original y sexy, algo a lo que no nos tiene acostumbradas (y nos gusta). Ella acudió con sus amigas y compañeras de profesión Sara Baceiredo, Grace Villarreal y María Fernández-Rubíes, quien apostaba por una falda lápiz de efecto piel que María Fdez-Rubíes lucía con una chaqueta oversize azul klein. María Pombo es toda una referente de estilo y así nos lo demostraba en la Milan Fashion Week. Sin embargo, ahora que ha vuelto a Madrid, nos ha enseñado un vestido que todas las amantes de la moda querremos usar con botas altas negras esta primavera. Se trata de un vestido rosa de estampado floral, manga larga y detalle de fruncidos a lo largo del cuerpo, lo que lo convierte en un vestido que hace efecto tipazo.

María Pombo, una de las influencers y celebrities más conocidas de nuestro país y es toda una referente a la hora de vestir. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, no deja indiferente con cada look que nos enseña a través de sus redes sociales. Hace unos meses, durante su viaje con su familia a Cantabria, uno de sus lugares favoritos, la joven María Pombo recurría a una camisa azul marino, vaqueros y botas, un look que le sienta fenomenal y que usa en su día a día, aunque sí es cierto que para ocasiones más especiales tiende a arriesgar, como este vestido de 'animal print' que María Pombo vestía para un programa de televisión. Sin más que añadir, nos hemos enamorado de este vestido rosa de estampado floral apto para todo tipo de estilos y que podemos llevar tanto con botas altas en primavera como con sandalias o bailarinas cuando llegue el buen tiempo.

Vestido corto de jersey estampado, de Blumarine (850 euros)

Vestido corto Blumarine

Un vestido que todas querremos usar esta primavera con botas (o Mary Janes) y chaqueta.