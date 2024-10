Trabajadores de RTVE acuden a la huelga por la "corrupción" en la corporación

Este viernes 25 de octubre, los trabajadores de Radio Televisión Española (RTVE) ha realizado una huelga convocada por el sindicato CGT para denunciar la "corrupción" y el "clientelismo" que aseguran afecta a la cadena pública. La movilización, motivada por la reciente filtración del examen de informador, busca exigir transparencia y cambios profundos en los procesos selectivos y de contratación de la corporación.

El conflicto comenzó cuando, a finales de septiembre, RTVE detectó que el examen de informador había sido filtrado antes de su realización, lo cual generó descontento y malestar entre los aspirantes. La dirección de RTVE decidió entonces posponer la prueba, abrir una investigación interna y denunciar los hechos a la Policía. Posteriormente, el 18 de octubre, un trabajador afiliado al sindicato UGT fue detenido como presunto responsable de la filtración, lo que incrementó la tensión y provocó que CGT y otros grupos sindicales tomaran medidas en forma de protesta.

En esta jornada de huelga, trabajadores de distintas áreas de RTVE se ha concentrado a las puertas de Torrespaña, en Madrid, y en otros centros territoriales, para pedir explicaciones y expresar su descontento. Uno de los manifestantes ha comentado que la filtración del examen "fue la gota que colmó el vaso", aunque agregó que existen otros motivos de fondo que llevaron a los empleados a movilizarse. Entre sus demandas se incluyen la necesidad de oposiciones transparentes, la eliminación de contratos temporales y que se compense a los aspirantes perjudicados económicamente por la suspensión de la prueba.

Por otra parte, RTVE ha comunicado que solo el 3% de los trabajadores de sus servicios informativos se sumaron a la huelga, cifra que fue difundida a través de su propio Telediario. Sin embargo, CGT y otras agrupaciones sindicales que respaldan la protesta no han ofrecido sus propias estimaciones de participación, centrándose en resaltar las demandas de los manifestantes y la importancia de la movilización para abordar los problemas estructurales en la corporación. Además del problema de la filtración, los trabajadores de RTVE han expresado preocupación por el reciente decreto del Gobierno para reestructurar el Consejo de Administración de la corporación, que refuerza la influencia política en la dirección de RTVE y deja de lado un concurso público que, en teoría, debía garantizar una elección más independiente.

A pesar de la huelga, la programación matinal de RTVE no ha visto afectada significativamente. Algunos boletines informativos en Radio Nacional de España (RNE) lograron emitirse gracias a los trabajadores que no secundaron el paro, según indicaron los locutores de los programas. El Ministerio de Hacienda había establecido servicios mínimos para la huelga, limitando el personal en activo en Madrid al 15% de la plantilla, y en Barcelona, Las Palmas y Tenerife al 20%. El contexto de esta huelga adquiere especial relevancia debido a la inminente cobertura de los Premios Princesa de Asturias, evento que RTVE considera esencial y cuya emisión, según indicaron, no se verá afectada.

Por su parte, UGT, sindicato en el centro de la controversia tras la detención de uno de sus afiliados, ha decidido no sumarse a la protesta y ha negado cualquier implicación en la filtración del examen. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha pedido prudencia y ha defendido que no se debería sacar conclusiones precipitadas hasta que finalice la investigación. "Queremos saber quién filtró y por qué", ha declarado, señalando además que en el futuro los sindicatos deberían actuar solo como observadores en los tribunales evaluadores de oposiciones, y no participar activamente. Lo que sí es ya una realidad es que RTVE ha reprogramado el examen teórico para el próximo 2 de noviembre, con medidas de seguridad reforzadas y un tribunal evaluador renovado, en un intento de garantizar la integridad de sus procesos selectivos y responder a las demandas de transparencia planteadas tanto por empleados como por aspirantes.