Detenido un miembro de UGT por difundir el examen de oposición de RTVE

Un miembro del sindicato UGT ha sido detenido el pasado 18 de octubre por la Policía Nacional, acusado de difundir preguntas de la oposición de RTVE. La filtración obligó a suspender los exámenes programados para el 29 de septiembre, en los que miles de aspirantes debían participar. Según fuentes policiales a Efe, el detenido no fue quien accedió inicialmente a las preguntas, pero fue responsable de su posterior difusión entre algunos candidatos.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, ha sido puesto en libertad tras su detención, aunque sigue siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Después de ser arrestado, el acusado se ha acogido a su derecho de no declarar ante la policía y queda pendiente de futuros procedimientos judiciales. La investigación, que está siendo llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y agentes de la brigada judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, continúa en marcha. Aún no se ha determinado quién fue la persona que accedió al archivo con las preguntas del examen, pero las autoridades siguen indagando en este aspecto clave del caso.

Consecuencias en RTVE

Como parte de la investigación interna, RTVEabrió un expediente disciplinario a un trabajador de la corporación el 17 de octubre, apenas un día antes de la detención del miembro de UGT. Este expediente surge como resultado de los avances en el proceso de investigación iniciado por el Consejo de Administración de RTVE y su presidencia interina, quienes habían encomendado a la Dirección de Recursos Humanos y Organización la tarea de esclarecer los hechos.

El expediente disciplinario se fundamenta en la posible violación de lo estipulado en el Convenio Colectivo de RTVE y en el manual de actuación del Comité de Valoración. No obstante, el proceso interno queda suspendido debido a la existencia de indicios de posibles delitos penales, que actualmente son investigados por la policía. Hasta el momento, no se ha confirmado si el trabajador de RTVE implicado en el expediente es la misma persona que fue detenida por la policía. La corporación pública ha aclarado que continúa colaborando con las autoridades en la investigación.

Por otra parte, tras la filtración y la suspensión de los exámenes, la Dirección de Recursos Humanos de RTVE se reunió con los sindicatos para decidir una nueva fecha. Finalmente, los exámenes se celebrarán el próximo 2 de noviembre. Miles de aspirantes volverán a presentarse, con la esperanza de que la seguridad y la transparencia del proceso estén garantizadas.

Este escándalo ha puesto en el punto de mira los procedimientos de selección y la gestión interna de RTVE, además de generar tensiones entre los sindicatos y la dirección de la corporación. La resolución del caso será clave para restablecer la confianza en el proceso de selección y en la integridad de la administración pública.