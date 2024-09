Pepe Álvarez se presentará a un tercer y último mandato en UGT

Habrá tercer capítulo de Pepe Álvarez en UGT. El actual secretario general del sindicato socialista ha anunciado este jueves en Barcelona que se presentará a la reelección para un tercer y último mandato en el 44 Congreso Confederal que celebrará el sindicato del 25 al 27 de noviembre. Con la presentación de su candidatura para el 44º Congreso, Álvarez opta a un tercer y último mandato de cuatro años, pues los Estatutos del sindicato limitan a tres mandatos la Secretaría General del sindicato.

En una intervención ante el Comité Nacional de la UGT catalana, que lidera Camil Ros, Álvarez, de 68 años, ha justificado su decisión para seguir haciendo frente a los retos que tiene por delante la organización. "Merece la pena", ha asegurado. Álvarez ha explicado que tras un período de consultas con el seno de la organización ha decidido optar por un nuevo mandato, porque "no conviene dejar al sindicato" ahora en una situación en la que tardaría "algún tiempo" en continuar a un "rendimiento del 100%".

Álvarez ha hecho su anuncio con los asistentes al acto puestos en pie y con sonoros aplausos. "No me siento nada cansado, sino con fuerzas", les ha dicho. En su discurso ante los asistentes, Álvarez ha dicho que en este tercer mandato al que aspira quiere "volver a dar a la UGT el carácter de sindicato de clase". En esta línea, ha explicado que la UGT se debe preocupar no solo por pactar buenos convenios colectivos, sino por aspectos clave como la situación de la vivienda, la educación o la sanidad en España, y ha avanzado que este rol de sindicato de clase se apreciará en las resoluciones del próximo congreso confederal que se celebrará en Barcelona.

Luego, a preguntas de los periodistas, ha comentado que por supuesto quiere que la organización tenga "plena conciencia" de su edad y haga un balance de pros y contras, aunque ha argumentado que sus homólogos europeos también están en ese entorno de edades y que "la experiencia es un valor" a tener en cuenta. También ha comentado que aspirar a un tercer mandato "puede ser que a alguien le parezca un exceso", pero ha insistido en que para él no lo es. "Es evidente que tengo 68 años y son muchos años", ha dicho, si bien luego ha sentenciado: "No me siento nada cansado y con ningún tipo de cuestión que me impida continuar con un trabajo ilusionante. Me siento con fuerza y ganas".

Los estatutos de la UGT establecen un límite de tres mandatos, por lo que será el último de Álvarez, que comanda el sindicato desde marzo de 2016. Dicha limitación se introdujo en el 41 Congreso Confederal de UGT, celebrado en abril de 2013, pues hasta entonces no existía ninguna limitación en los Estatutos. Por tanto, se presentará a la reelección en el Congreso Confederal que celebrará en Barcelona del 25 al 27 de noviembre.

Nacido en marzo de 1956 en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda, Álvarez fue designado por primera vez secretario general de UGT en sustitución de Cándido Méndez, que llevaba ya 22 años como dirigente del sindicato. Posteriormente, en mayo de 2021, fue reelegido para un segundo mandato durante el 43 Congreso Confederal de UGT. El líder de la UGT, que en mayo de 2019 resultó elegido como vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), fue antes de liderar la UGT nacional secretario general de la UGT de Catalunya durante 26 años.