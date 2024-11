TVE sorprende al cortar las declaraciones de Begoña Gómez en la comisión de investigación

TVE ha sorprendido esta mañana al interrumpir en directo la retransmisión de la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. La comisión busca esclarecer si Gómez recibió trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un caso que ha generado notable interés mediático. La comparecencia se transmitía por La 1 y el Canal 24 horas, pero apenas 14 minutos después de iniciar, el directo ha sido interrumpido para retomar la cobertura en el Congreso de los Diputados, donde se debatía la gestión del Gobierno sobre la DANA que afectó a Valencia hace 15 días.

La declaración de Begoña Gómez era esperada por su implicación en un caso que se originó tras diversas informaciones sobre sus cátedras y másteres en la UCM. Gómez, asesorada por su abogado, se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha aprovechado para defenderse en un discurso inicial. "Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia", ha afirmado, a lo que ha añadido: "Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", denunciando los "bulos" sobre su carrera y destacando el esfuerzo con el que ha construido su vida profesional.

Imagen del Canal 24 horas RTVE

Pese a que no ha respondido a las preguntas de los diputados, estos han continuado sus intervenciones. No obstante, el público deRTVEsolo ha podido seguir el inicio de su comparecencia antes de que el directo se interrumpiera, limitándose a mostrar la sesión en una pequeña ventana sin sonido. La portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, ha expresado que si Gómez fuera inocente "se defendería con uñas y dientes" y ha criticado que la comparecencia no aportara respuestas. Por otro lado, Marta Bernardo, del PSOE, ha pedido que se cerrara la sesión tras la decisión de Gómez de no declarar, algo que la presidenta de la comisión ha rechazado.

Por otra parte, el corte en la emisión ha generado comentarios sobre la cobertura de RTVE y la gestión mediática del caso. La transmisión del pleno del Congreso, donde comparecía el ministro Ángel Víctor Torres Pérez para hacer balance de la gestión de la DANA, ha sido considerada prioritaria. Esto ha dejado a la comparecencia de Gómez en segundo plano, pese a la expectativa generada. El contexto de esta investigación incluye además otras acusaciones contra Gómez, quien está bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional en relación con su actividad en la UCM. La mujer del presidente del Gobierno ha notificado que no podrá acudir a una cita judicial el 18 de noviembre debido a compromisos oficiales en la Cumbre del G-20 en Brasil.